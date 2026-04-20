ก.ล.ต. เขียวไฟเขียวโบรกเกอร์คริปโต ฯ ลุยตลาดอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงบิทคอยน์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เดินเครื่องปรับภูมิทัศน์ตลาดทุนดิจิทัลครั้งสำคัญ เปิดช่องให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิมยื่นขอไลเซนส์ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ ประเดิมเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินค้าอ้างอิงในพอร์ตอนุพันธ์อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลสู่สากล พร้อมติดอาวุธให้นักลงทุนมีเครื่องมือเฮดจ์ความเสี่ยงผันผวนราคาบิทคอยน์ แต่ภายใต้เกมเปิดเสรีนี้มาพร้อมกฎเหล็กจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ชนิดตีกรอบเข้มข้น พร้อมยกระดับเกณฑ์งบการเงินศูนย์ซื้อขายฯ และสำนักหักบัญชีฯ ให้แข็งแกร่ง เปิดรับฟังความเห็นถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 นี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัทใหม่ และผู้ลงทุนสามารถใช้สัญญาดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ พร้อมยกระดับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินทรัพย์ดิจิทัลได้* โดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัทใหม่ ส่งเสริมให้สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (DA as an asset class) และเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนของผู้ลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยยกระดับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจทุกประเภทของ ก.ล.ต. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงยกระดับเกณฑ์การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เข้มข้นขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ก.ล.ต. จึงทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาต เพื่อเอื้อต่อผู้ที่สนใจและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควร ทั้งนี้ กรณีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่เหมาะสมเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อขายของลูกค้าและอาจมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
(2) ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานงบการเงินของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อยกระดับการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้มแข็งมากขึ้น
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมาย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: hathaiphat@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th (สำหรับการอนุญาตการประกอบธุรกิจตัวกลาง) หรือ nopnol@sec.or.th, patima@sec.or.th, wasin@sec.or.th หรือ dusit@sec.or.th (สำหรับการอนุญาตการประกอบการศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ) จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
หมายเหตุ : สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset: DA) ถูกกำหนดเพิ่มเติมให้เป็นหนึ่งในสินค้าอ้างอิงภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อยกระดับการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ของไทยให้ไปในทิศทางเดียวกับตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศ รองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้น