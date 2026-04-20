ปิด “ฮอร์มุช”...ทุบหุ้นฟุบยาว / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นซบเซาต่อเนื่อง ดัชนี ฯ ปักหัวลง ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นออกมาอย่างหนัก และมีแนวโน้มว่าหุ้นกำลังเดินเข้าสู่ช่วงขาลง
แม้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะมีข่าวดีจากตะวันออกกลาง โดยอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุช ทำให้ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงกว่า 11% ราคาทองคำพุ่งแรง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐที่เขียวขจี ซึ่งจะกระตุ้นให้ตลาดหุ้นไทยเด้งกลับขึ้นมาได้ในการซื้อขายเปิดรับสัปดาห์ใหม่วันจันทร์นี้
แต่ข่าวดีเกิดขึ้นเพียงไม่ทันข้ามวัน เพราะอิหร่านประกาศใหม่ ปิดช่องแคบฮอร์มุชอีกครั้ง ตอบโต้สหรัฐที่ยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
การเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบต่อไป ยังไม่มีการนัดหมายว่าจะมีขึ้นเมื่อใด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลาดหุ้นหยุดยาวนักลงทุนคาดหวังว่าจะมีข่าวดีจากการเจรจายุติสงคราม แต่กลับไม่มีข้อสรุปใดในการเจรจาที่ปากีสถาน และมีปัจจัยตัวแปรพุ่งเข้ามากระทบตลาดหุ้น หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA
หุ้น DELTA ร่วงลงแรงในการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา โดยราคาปรับตัวลง 18 บาท และฉุดให้ดัชนี ฯ ดิ่งลงตามกว่า 17 จุด ลงมาปิดที่ 1,489.73 จุด หลุดแนวรับระดับ 1,500 จุดอีกครั้ง และประเด็นที่สำคัญคือ นักลงทุนต่างชาติเทขายอีกครั้ง 3,190 ล้านบาท
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน หุ้นฟุบต่อ เพราะความกังวลว่าสงครามตะวันออกกลางจะระอุขึ้นอีก ขณะที่ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียปรับฐานกันแรง และหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ถูกนักวิเคราะห์ลดความคาดหมายผลประกอบการ
และเปลี่ยนคำแนะนำการลงทุนจาก "ซื้อ" เป็น "ถือ" จนถูกถล่มขายอย่างหนัก ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง 15 บาท ลงมาปิดที่ 353 บาท มีส่วนถ่วงให้ดัชนีฯ ปรับฐานลง โดยปิดที่ 1,482.45 จุด ลดลงอีก 7.28 จุด ส่วนนักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นหนักอีก 4,112 ล้านบาท
แนวโน้มระยะสั้นกำลังเปลี่ยนเป็นขาลง เพราะสงครามอาจดำเนินต่อไป ขณะที่นักลงทุนต่างชาติที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ต้นปี กลับมาเทขายหุ้นทิ้ง เพียง 2 วันหลังสงกรานต์ เทขายหุ้นกว่า 7 พันล้านบาท
บรรยากาศตลาดหุ้นดูไม่ดี นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เริ่มปรับมุมมองการลงทุนในแง่ลบ แม้ช่วงสุดสัปดาห์ ตลาดหุ้นยุโรปสว่างไสว บวกขึ้นมาแรง แต่ตลาดหุ้นย่านเอเชียอาจไม่ขานรับ เพราะสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
การปรับฐานของตลาดหุ้นไทยหลังช่วงสงกรานต์ อาจยืดเยื้อ และไม่มีข่าวดีช่วยกระตุ้น สิ่งที่ต้องจับตาคือ นักลงทุนต่างชาติจะหยุดขายและกลับมาซื้อหุ้นคืนหรือไม่
ถ้ากลับมาซื้อหุ้นคืน ดัชนีฯ จะกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดอีกครั้งโดยไม่ยาก แต่ถ้าต่างชาติขายหนักต่อไป นักลงทุนต้องระวัง ดัชนีฯ อาจดิ่งลงลึก
หุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นตัวพยุงตลาด อาจตกเป็นเป้าหมายการขายเทกระจาดของต่างชาติ และไม่ควรรีบร้อนเข้าไปซื้อ
เพราะการปรับฐานของตลาดหุ้นอาจเพิ่งเข้าสู่จุดเริ่มต้น