TTBแจ้งกำไร5.17พันล้าน-รายได้ค่าฟีหนุน-คุมเข้มคุณภาพสินทรัพย์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ 5,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.43%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังคงควบคุมได้ดี แนวโน้มหนี้เสียทรงตัวต่อเนื่องตลอด 6 ไตรมาส อย่างไรก็ดี ธนาคารยังคงตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง หนุนให้อัตราส่วนสำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 154% ยังคงอยู่ในระดับสูง
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งในแง่ของการรักษาระดับผลกำไรและคุณภาพสินทรัพย์ และในแง่ของการยกระดับใน 3 เรื่องสำคัญ ซึ่งได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงถัดไป การบริหารผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการดูแลสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีกำไรสุทธิได้ที่ 5,170 ล้านบาทใกล้เคียงกับ 5,240 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2568 และ 5,096 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2568 ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ ยังคงมีเสถียรภาพ โดยธนาคารสามารถควบคุมหนี้เสียให้อยู่ที่ระดับประมาณ 39,000 ล้านบาทได้อย่างต่อเนื่องตลอด 6 ไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ในไตรมาสนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงราว 1% จากไตรมาสก่อน และอัตราส่วนหนี้เสียอยู่ที่ 2.9% ซึ่งยังคงอยู่ภายในกรอบเป้าหมายของทั้งปีที่ไม่เกิน 3.2%
ด้านสินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ 1,178 พันล้านบาท ลดลง 2.2% จากไตรมาส 4 ปี 2568 (QoQ) การลดลงดังกล่าวเป็นไปตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนดของลูกค้า ซึ่งยังคงมากกว่าการเติบโตสินเชื่อใหม่ที่ได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี สินเชื่อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นำโดยสินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อเล่มแลกเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 1 ค่อนข้างทรงตัวหรือลดลงเพียง 1.0% QoQ ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 10.2% QoQ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ 16,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% QoQ
อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 1 ได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสร้างแรงกดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์ของภาคธนาคารในช่วงถัดไป ดังนั้น เพื่อความรอบคอบ ธนาคารจึงยกระดับการป้องกันความเสี่ยง โดยได้ตั้งสำรองฯ Management Overlay เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายตั้งสำรองฯ รวมเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน หนุนให้อัตราส่วนสำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 154% สะท้อนความสามารถในการรองรับความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานและมูลค่าของผู้ถือหุ้นที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
อีกหนึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเช่นกัน ได้แก่ การยกระดับการบริหารผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการ ขยายโครงการซื้อหุ้นคืน โดยธนาคารได้เตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม AGM เพื่อเพิ่มเพดานวงเงินซื้อหุ้นคืนขึ้นเป็น 35,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาเป็น 4 ปี (ปี 2568-2571) เทียบกับวงเงินเดิม 21,000 ล้านบาท กรอบเวลา 3 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งสะท้อนผ่านอัตราส่วนทางการเงิน เช่น EPS และ ROE อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อราคาหุ้นจากความผันผวนในตลาดหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง
และท้ายสุด ได้แก่ การยกระดับการสนับสนุนลูกค้า ผ่านการเปิดตัวโครงการ “ผ่อนดี ได้ดี” ซึ่งทีทีบีถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่นำกลไก Risk-based Pricing มาใช้ในการคิดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงสานต่อโครงการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ “ผ่อนดี มีรางวัล” ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 11,000 ราย คิดเป็นยอดสินเชื่อรวมประมาณ 4,400 ล้านบาท ด้านโครงการ “รวบหนี้” มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 73,600 ราย และสามารถช่วยลูกค้าลดภาระดอกเบี้ยไปได้กว่า 2,990 ล้านบาท และโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” มีลูกค้าที่อยู่ภายใต้โครงการราว 77,500 ราย หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อราว 39,000 ล้านบาท
การดำเนินโครงการเหล่านี้ตอกย้ำความร่วมมือของทีทีบีกับภาครัฐในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและสนับสนุนแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
สำหรับไตรมาสที่เหลือของปี ธนาคารจะยังคงเน้นย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบต่อไป พร้อมเดินหน้ายกระดับการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพผ่าน 6 Ecosystem และมุ่งสร้างการเติบโตจากธุรกิจใหม่ในกลุ่มลูกค้า Wealth ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ และกลุ่มมนุษย์เงินเดือน จากการให้บริการสินเชื่อมอเตอร์ไซต์ ผ่านบริษัท ทีทีบี ลีสซิ่ง ซึ่งมีแผนเปิดตัวกลางปีนี้ รวมไปถึงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านการให้สินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐและผนึกกำลังกับพันธมิตร นอกจากนี้ ทีทีบียังพร้อมสนับสนุนแนวทางของธปท. ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงาน รวมไปถึงการดูแลพนักงานของเราด้วยเช่นกัน