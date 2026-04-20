บอร์ดไฮเวย์ตั้ง'สุรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์'นั่ง MD-นำทัพ'สมหวัง เงินสั่งได้'มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (Hi-Way) ในกลุ่มทิสโก้ ประกาศแต่งตั้ง'สุรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์'ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร ครอบคลุมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ตลอดจนธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เป็นการดำรงตำแหน่งแทนนายศุภชัย บุญศิริ ซึ่งได้รับความไว้วางใจตามมติคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารช่องทางการตลาดสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ควบคู่ไปด้วย
นายสุรัตน์ กล่าวว่า บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มานานกว่า 48 ปี โดยก้าวต่อไปของไฮเวย์ คือ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Sustainable Growth ของกลุ่มทิสโก้ ที่คำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลัก ESG ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้ พร้อมขยายฐานลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และขับเคลื่อนแบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านเครือข่ายสาขา สมหวัง เงินสั่งได้ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความรับผิดชอบและหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร รวมถึง สังคม และชุมชน
อนึ่ง นายสุรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ เป็นผู้บริหารที่ร่วมงานกับกลุ่มทิสโก้มากว่า 17 ปี นับเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ควบคู่การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มายกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และเสริมศักยภาพองค์กรให้พร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าในอนาคต จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ การแต่งตั้งครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ภายใต้แผนการบริหารงานและการสืบทอดตำแหน่งบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งต่อบทบาทความรับผิดชอบสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน