บัวหลวง เก็งทิศทางตลาดหุ้นฟื้น relief rally แนะเลือกดักซื้อ 3 กลุ่มโดดเด่น

นายพิริยพล คงวาณิช นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน ฝ่าย Wealth Research บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องในลักษณะของ relief rally หลังความตึงเครียดผ่านจุดสูงสุด (de-escalation) แม้ว่าการเจรจาสันติภาพยังคงไม่แน่นอน ขณะที่การเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/69 ซึ่งยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานในระดับจำกัด ช่วยหนุน risk-on sentiment และทำให้บรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นยังคงเป็นบวก
อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการประเมินผลกระทบเชิงพื้นฐาน (reality check) ประเมินกรอบการฟื้นตัวของตลาดยังจำกัดอยู่ที่ 1,550 จุด หากราคาต้นทุนพลังงานลงช้า ต้นทุนพลังงาน/การผลิตอาจเริ่มกดดันกำไรในไตรมาส 2/69 และชัดขึ้นในไตรมาส 3/69 เมื่อเริ่มรับรู้ต้นทุนที่สูงขึ้นจากสินค้าคงคลังรอบใหม่ ซึ่งจะทำให้การลงทุนต้องเน้น selective มากขึ้น โดยเน้นกลุ่มกำไรไตรมาส 1/69 ยังโตได้/ฟื้นเด่น ราคาต่ำมูลค่า-ความเสี่ยงผลกระทบต้นทุนจำกัด: เน้น 3 ธีมหลัก ได้แก่
- ผู้นำธุรกิจในประเทศที่มีอำนาจส่งผ่านต้นทุน-หน้าร้อนหนุนกำไรเพิ่ม (Summer play-Domestic Pricing Power Plays): CPN, CPALL โดย seasonal demand ช่วงหน้าร้อน ที่ช่วยหนุนยอดขายเครื่องดื่มใน 7-Eleven รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ (traffic) ในศูนย์การค้า ส่งผลบวกต่อทั้งยอดขายสาขาเดิม (SSSG) และรายได้ผู้เช่า ขณะที่ทั้งสองบริษัทมีความสามารถในการปรับราคาสินค้าและค่าเช่าเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- ผู้ชนะจากภาวะอุปทานตึงตัว แม้สงครามคลี่คลาย (Supply Shock Beneficiaries): PTTGC, IVL - แม้ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลาย แต่ supply disruption ทำให้อุปทานในตลาดยังตึงตัว และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู ส่งผลให้ chemical spread มีแนวโน้มยืนสูงต่อเนื่อง หนุนการฟื้นตัวของกำไรใน Q1/69 และเร่งตัวเด่นใน Q2/69
- หุ้นต่ำมูลค่าที่มีโอกาสฟื้นตัวเร็วหลังสงครามและถูกประเมินมูลค่าเพิ่ม (Over-Penalized Recovery & Re-rating Plays): BH ราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน ขณะที่จำนวนผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้มฟื้นตัวจาก pent-up demand หลังรอมฎอน (Ramadan) และความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย ซึ่งจะเป็น catalyst ต่อการฟื้นตัวของกำไรและการ re-rating ในระยะถัดไป
Trading idea หุ้นคาดกำไรใกล้ผ่านจุดต่ำสุด-มีโอกาสฟื้นเด่นในครึ่งปีหลัง: KCE ดีมานด์ยานยนต์คาดทยอยฟื้นตัวตามการผลิตโลก-เทรนด์รถยนต์อัจฉริยะที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น-โอกาสปรับราคาขายขึ้น