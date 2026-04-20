เอเซียพลัส ชี้ฮอร์มุซระอุดันน้ำมันพุ่ง-เงินเฟ้อ Q2 เสี่ยงทะยานแรงบีบ กนง. พร้อมชู 12 หุ้นเด่นดักทางสงครามสงบ

บล.เอเซีย พลัส ประเมินภาพรวมการลงทุนว่า ตลาดหุ้นเริ่มมีภาวะ "ชินชา" กับประเด็นสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อ โดยทิศทางราคาน้ำมันดิบโลกยังคงแกว่งตัว (SWING) ผันผวนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แม้เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบ BRENT จะร่วงลงมาแตะระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์สัญจรได้เต็มรูปแบบ ผสานกับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ระบุว่าข้อตกลงใกล้จะได้ข้อสรุป
แต่ล่าสุดเช้าวันนี้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ส่งผลให้ ราคาน้ำมัน BRENT พุ่งขึ้นถึง 6.7% ปัจจัยหลักมาจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ สกัดกั้นและยึดเรือติดธงอิหร่านในอ่าวโอมาน ขณะเดียวกัน อิหร่านส่งสัญญาณว่าอาจไม่เข้าร่วมการเจรจารอบที่ 2 ที่ประเทศปากีสถานในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาขู่อย่างแข็งกร้าวว่าจะทำลายโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านหากการเจรจาล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจจาก POLYMARKET ยังคงให้น้ำหนักเกิน 80% ว่าทั้งสองประเทศจะสามารถจัดประชุมทางการทูตได้ภายในวันที่ 30 เม.ย. นี้ ซึ่งหากเจรจาสำเร็จจะเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้ำมันร่วงลงและหนุนตลาดหุ้นดีดตัว
แต่น้ำมันไทยไม่ยอมลง เตือนเงินเฟ้อไตรมาส 2/69 เสี่ยงพุ่ง 5.78% บีบ กนง.ตัดสินใจยาก สำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทย ฝ่ายวิจัยระบุว่าแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะปรับตัวลงมาบ้าง แต่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยน้ำมันไฮดีเซล S อยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร ซึ่งการที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนค่าครองชีพที่แพงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในปี 2569 แบ่งเป็น 2 กรณี:
- กรณีราคาน้ำมันพุ่งสูงต่อเนื่อง 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค.): คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 1.50 - 2.50% โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 จะเป็นจุดที่เงินเฟ้อพุ่งสูงสุดถึง 3.67%
- กรณีราคาน้ำมันพุ่งสูงต่อเนื่อง 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.): คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 2.50 - 3.50% โดยไตรมาสที่ 2 เงินเฟ้อจะพุ่งสูงถึง 5.78%
สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นแรงกดดันอย่างหนักต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ที่ 1-3% ซึ่งการประเมินทั้ง 2 กรณีชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อในไตรมาส 2/69 จะทะลุเป้าหมายไปมาก ปัจจัยนี้ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ตัดสินใจได้ยากลำบาก เพราะหากปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อก็อาจซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง แต่หากคงดอกเบี้ยต่ำเกินไปก็อาจคุมเงินเฟ้อไม่อยู่
กลยุทธ์การลงทุน: ชู 12 หุ้นเด่นฟื้นตัวแรงรับสงครามสงบ ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุน บล.เอเซีย พลัส ประเมินว่าตลาดหุ้นเริ่มมีแรงหนุนจากการ Cover Short ช่วยให้ดัชนีฟื้นตัวได้เร็วในช่วงสั้น (สะท้อนจาก Put/Call Ratio ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ลดลงจาก 0.95 มาเหลือ 0.65) แต่ระยะถัดไปนักลงทุนต้องจับตาการส่งผ่านของเงินเฟ้อที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียน ฝ่ายวิจัยแนะนำให้สะสม หุ้นที่จะปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่ราคาน้ำมันย่อตัวลงและสถานการณ์สงครามนิ่งขึ้น (อ้างอิงจากสถิติหลังสงครามผ่อนคลาย 1.5 เดือน ในปี 2565) ได้แก่ PR9, DELTA, TFG, BGRIM, BDMS, EGCO, BBL, SCC, CBG, BH, BCH และ AOT โดยกำหนดให้หุ้น SJWD, ICHI และ PR9 เป็น Prime Picks ประจำวัน