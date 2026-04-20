JR มีมติจ่ายปันผล 0.055 บ./หุ้น กอด Backlog แน่น 6.2 พันลบ.

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ และนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82.95% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 30 เม.ย.นี้
ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% มุ่งเน้นการขยายงานในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งงานรับเหมาโครงการ ระบบไฟฟ้าและ ICT ธุรกิจเทรดดิ้งในกลุ่ม Oil & Gas รวมถึงการรุกสู่ธุรกิจพลังงานสีเขียว (Green Energy) สร้าง New S-Curve รองรับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาด หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมโชว์งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 6,266 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ใน 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้