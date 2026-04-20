TPIPP เคาะปันผล 0.07 บาท/หุ้น รวม 588 ล้านบาท กำหนดจ่าย 8 พ.ค.69

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ (ที่ 7 จากซ้าย) นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ (ที่ 8 จากซ้าย) นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์
โดยผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 588,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
TPIPP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างเสถียรภาพพลังงานที่ยั่งยืน นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ในการยกระดับองค์กรจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงผสมผสาน ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมสาธารณูปโภคด้านพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร อย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดปี 2568 บริษัทไม่เพียงมีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด แต่ยังทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ โดยการเปลี่ยนภาระขยะชุมชนให้เป็นทรัพยากรเป็นพลังงาน ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน บริษัทได้กำหนดแผนงานภายใต้ Decarbonization Roadmap ที่มีความชัดเจน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2037 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050