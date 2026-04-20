ผู้ถือหุ้น NAM โหวตจ่ายปันผล 0.03 บ./หุ้น

ผู้ถือหุ้น" นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น " ยกมือโหวตอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 68 เป็นเงินสดอัตรา 0.03 บาท/หุ้น เตรียมตัวรับทรัพย์ วันที่ 15 พ.ค.นี้ ฟาก CEO “วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ” ระบุปี 69 เดินหน้าลงทุนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร เร่งขยายตลาดต่างประเทศ ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยสู่เวทีโลก ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 2,400 ล้านบาท
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 13 มีนาคม 2569และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,886.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.51% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,146.68 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิรวม 121.43 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากทั้งกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (SM), ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) รวมถึงรายได้การให้บริการการฆ่าเชื้อ CSSD บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการจำกัดของเสีย (SV) เพิ่มขึ้น
ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ 2,400 ล้านบาท โดยขับเคลื่อนผ่านการนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อขยายพอร์ตธุรกิจ ควบคู่กับการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจร พร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น ทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การจัดตั้งบริษัทย่อย และการร่วมทุนกับพันธมิตรในแต่ละประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศราว 5% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า
“ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแพทย์ยังมีศักยภาพเติบโตสูงจากสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างการเติบโตระยะยาว ผ่านการพัฒนาตั้งแต่ R&D การผลิต ไปจนถึงการขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยสู่เวทีโลก” นายวิโรจน์ กล่าว