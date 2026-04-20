PTG ลุย "พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน" ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 38 ปี PTG มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานการเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย โดยตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกมิติ ได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” โดยนำทีมพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“โครงการ ‘พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน’ ถูกขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจที่จะเห็นพี่น้องชาวไทยในทุกพื้นที่‘อยู่ดี มีสุข’ การลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการมอบความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว แต่เป็นการผนึกกำลังระหว่างพนักงาน หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง" นายรังสรรค์กล่าว
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันพีที และบริษัทในเครือมาอย่างยาวนาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของ สโมสรฟุตบอลพีที ประจวบฯ เอฟซี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการขอบคุณและดูแลครอบครัวคนสำคัญในพื้นที่ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างแท้จริง
ไฮไลท์สำคัญของงานคือโครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” ซึ่งเป็นการจัดหน่วยบริการวัดสายตาประกอบแว่นฟรี และให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตาแก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุเพิ่มเติมอีก 300 คน จากเดิมที่โครงการได้ส่งมอบไปแล้วกว่า 7,225 คน ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังได้ใส่ใจความเป็นอยู่ เคียงข้างทุกมิติของชุมชน เพื่อดูแลชุมชนอย่างครอบคลุม โดย PTG ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย
พร้อมทั้งมุ่งเน้นความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจร มาเสริมสร้างความรู้และวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และสนับสนุนหมวกนิรภัยให้แก่ผู้นำชุมชนอีกจำนวน 30 ใบ
PTG ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 6 สถานศึกษา รวม 42 ทุน ทุนละ 2,000 บาท พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และกล่องปฐมพยาบาลให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
อีกทั้งยังได้สร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม มอบพันธุ์ไม้กินได้กว่า 300 ต้น ให้ชาวบ้านนำกลับไปปลูกที่ครัวเรือน เพื่อสร้างประโยชน์ใช้สอย และสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน นอกจากนี้ได้เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำคืนความสุขให้ชุมชน ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลากะพงลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะคลองบางนางรม จำนวน 3,500 ตัว ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนสะอาดให้พี่น้องในชุมชนได้พึ่งพาอย่างยั่งยืน
ในครั้งนี้ PTG ยังได้อาสาสมัคร Gen Z มาช่วยกิจกรรมต่างๆ จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และวงดนตรีนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน มาสร้างสีสันกับเพลงเพราะๆ กับกิจกรรม PT Gen Z Music Concert นอกจากนี้ยังสร้างรอยยิ้มผ่านกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กและชาวบ้าน ซึ่งทางพีทีจัดเตรียมของใช้อุปโภคบริโภค และสินค้าในเครือบริษัทฯ มากมาย พร้อมอาหารปรุงสุกสะอาดมามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งกิจกรรม
PTG ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายผลโครงการ “พีทีค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทย พร้อมก้าวไปสู่การเป็นองค์กรพลังงานที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป