รายงานชี้สแกมเมอร์อิหร่านใช้แอปหาคู่ หลอกสูบเงินคนอเมริกันอัดฉีดการทำสงคราม

รายงานชี้เครือข่ายคริปโตสแกมที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่านกำลังล่าเหยื่อที่เป็นคนอเมริกันบนแอปหาคู่อย่างทินเดอร์และบัมเบิล เพื่อนำเงินไปอัดฉีดการโจมตีตอบโต้วอชิงตันและอิสราเอลในตะวันออกกลาง
จากรายงานของเดอะ มิเรอร์ ยูเอส อิหร่านกำลังใช้กลโกงเกี่ยวกับคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการล่อหลอกเหยื่อที่เบซาเลล อีธาน ราวีฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาบล็อกเชนจากเทลอาวีฟ และผู้ก่อตั้งไลออนส์เกต เน็ตเวิร์ก ระบุว่าเป็น “ภัยคุกคามสามทาง” ซึ่งหมายถึงการที่อิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย พุ่งเป้าหลอกลวงประชาชนคนธรรมดาเพื่อนำเงินไปสนับสนุนเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์
ก่อนหน้านี้ไลออนส์เกตเคยช่วยรัฐบาลอิสราเอลแกะรอยและยึดเงินกว่า 90 ล้านดอลลาร์จากกองทุนคริปโตของฮามาสภายหลังการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023
วิธีการที่มิจฉาชีพเหล่านี้ใช้คือ กลลวงเชือดหมู (pig butchering) โดยใช้แชตบอต AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และแอบอ้างเป็นบุคคลจริงเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อ
ราวีฟตั้งข้อสังเกตว่า แชตบอตเหล่านั้นสามารถแอบอ้างเป็นใครก็ได้ เพราะผ่านการฝึกฝนจากข้อมูลของเหยื่อนับล้านก่อนหน้านี้ ทำให้การพูดคุยสมจริงยิ่งกว่าคนจริงๆ ด้วยซ้ำ แม้กระทั่งการวิดีโอคอลล์ที่เหยื่ออาจคิดว่า ตัวเองกำลังคุยกับสาวสวยที่รู้จักผ่านบัมเบิล แต่แท้จริงคือมิจฉาชีพที่ไม่ควรแม้แต่จะทักทาย
นอกจากแอปหาคู่แล้ว มิจฉาชีพยังล่าเหยื่อผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเริ่มจากไดเร็กต์แมสเสจบนโซเชียลอย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ซึ่งมักเป็นบัญชีที่มีเพื่อนหรือผู้ติดตามร่วมกัน เพื่อให้เหยื่อวางใจมากขึ้น และดูเหมือนเป็นบัญชีจริงที่สามารถตรวจสอบได้
มิจฉาชีพจะใช้เวลาราว 2 เดือนในการตะล่อมเหยื่อด้วยการสร้างความไว้วางใจผ่านความสนใจที่มีร่วมกัน และการแสดงภาพลักษณ์ความร่ำรวยจอมปลอม เช่น ภาพที่มีสินค้าแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์
เมื่อสามารถสร้างความไว้วางใจได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือแนะนำแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมโดยขอให้เหยื่อโอนเป็นคริปโตมาให้ และเพื่อให้กลลวงนี้ยังคงน่าเชื่อถือ สแกมเมอร์จะยอมให้ถอนเงินก้อนเล็กๆ ในช่วงแรก เทคนิคนี้ทำให้เหยื่อตายใจและมั่นใจมากพอที่จะขายสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งรวมถึงแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณ เพื่อนำเงินไปลงทุนต่อ
ทว่า หลังจากได้รับเงิน มิจฉาชีพจะกระจายและโยกย้ายคริปโตเหล่านั้นไปยังแพลตฟอร์มบล็อกเชนหลายแห่งเพื่ออำพรางแหล่งที่มา และเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มแกะรอย เส้นทางเงินมักเลือนหายหรือตามต่อได้ยาก
ราวีฟประเมินว่า กระบวนการล่อลวงเหล่านี้สามารถดูดเงินจากเหยื่อทั่วโลกได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์
ระดับภัยคุกคามนี้ได้รับการตอกย้ำในข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ (FBI) โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (IC3) ของ FBI เผยว่า ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในปีที่ผ่านมามีมูลค่าทั้งสิ้น 11,360 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี 2024 ตัวการหลักคือ การหลอกลงทุนที่สร้างความเสียหายถึง 7,200 ล้านดอลลาร์
ราวีฟยังเตือนเกี่ยวกับ “ช่องว่าง” ขนาดใหญ่ระหว่างความเร็วของอาชญากรรมทางไซเบอร์เหล่านี้กับความสามารถในการเข้าแทรกแซงจัดการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และตั้งข้อสังเกตว่า เงินดอลลาร์ที่เคยฝากอยู่ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของอเมริกา เช่น เชส กำลังถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่บัญชีคริปโตของอิหร่าน ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไล่ตามปัญหาที่ลุกลามถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานยากขึ้น