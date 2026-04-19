10 หุ้นดัง ราคาต่ำ 10 พื้นฐานแกร่ง ปันผลกว่า 4% YTD ราคาปี 69 ยังวิ่ง!

ท่ามกลางตลาดหุ้นไทยที่ยังแกว่งตัวตามแรงกดดันจากปัจจัยรอบโลก ทั้งทิศทางดอกเบี้ย สงคราม และเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้า-ออกอย่างผันผวน หุ้นปันผลจึงยังได้รับความนิยม โดยครั้งนี้คัดเลือกจาก 1.Dividend Yield ระดับ 4% ขึ้นไป 2.ผลตอบแทนราคา YTD ปี 69 เป็นบวก 3.มาร์เก็ตแคป ระดับ 2.5 หมื่นล้านบาทขึ้นไป สะท้องพื้นฐานแข็งแกร่ง
1.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +102.91% สิ้นปี 68ปิด 4.46 บาท 17 เม.ย.ปิด 9.05 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.65/4.14 บาท,ค่าP/E 7.28 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 0.89%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.71%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.52%,ล่าสุดจ่าย 0.30 บาท ขึ้น XD วันที่ 4 มี.ค.69 จ่ายวันที่ 24 เม.ย.69 ถือใหญ่สุด บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 31.74 %,นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 17.94%
2.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +34.15% สิ้นปี 68 ปิด 3.28 บาท 17 เม.ย. ปิด 4.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.60/2.74บาท,ค่าP/E 13.04 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.34%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 5.81%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.70%,ล่าสุดจ่าย 0.1438 บาท ขึ้น XD วันที่ 11 พ.ค.69 จ่ายวันที่ 28 พ.ค.69,ถือใหญ่สุด จรีพร จารุกรสกุล 23.49%,น.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร 9.07%,นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 4.60%
3.PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +27.54% สิ้นปี 68 ปิด6.90 บาท 17 เม.ย.ปิด 8.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.90/5.45 บาท,ค่า P/E 9.03 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.43%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.29%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.68%,ล่าสุดจ่าย 0.25 บาท ขึ้น XD วันที่ 6 พ.ค.69 จ่ายวันที่ 26 พ.ค.69 ,ถือใหญ่สุด บริษัท นทลิน จำกัด 54.23%,บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 11.2%
4.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +24.21% สิ้นปี 68 ปิด 1.90 บาท 17 เม.ย.ปิด 2.36 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.58/1.31บาท,ค่าP/E 11.77 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 2.72%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.21%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.96%,ล่าสุดจ่าย 0.04 บาท จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว,ถือใหญ่สุด บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%,นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 4.05%
5.LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +22.22% สิ้นปี 68 ปิด 0.90 บาท 17 เม.ย.ปิด 1.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.09/0.74 บาท,ค่าP/E 7.85 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.85%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.33%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.61%,ล่าสุดจ่าย 0.05 บาท ขึ้น XD วันที่ 27 เม.ย.69 จ่ายวันที่ 15 พ.ค.69,ถือใหญ่สุด CTBC Bank Company Limited 46.61%,บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 21.88%,บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13.74%,นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน 0.46%
6.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +10.17% สิ้นปี 68 ปิด 5.90 บาท 17 เม.ย.ปิด 6.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.20/4.28 บาท,ค่าP/E 11.22 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ -%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.78%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.77%,ล่าสุดจ่าย 0.30 บาท ขึ้น XD วันที่ 5 มี.ค.69 จ่ายวันที่ 8 พ.ค.69,ถือใหญ่สุด CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 60.56%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง1.52%
7.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +9.90% สิ้นปี 68ปิด 2.02 บาท 17 เม.ย.ปิด 2.22 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.40/1.74 บาท,ค่าP/E 10.32 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.62%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.59%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.87%,ล่าสุดจ่าย 0.071 บาท ขึ้น XD วันที่ 27 เม.ย.69 จ่ายวันที่ 21 พ.ค.69,ถือใหญ่สุด บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 24.37%, กระทรวงการคลัง 11.65%
8.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +9.76% สิ้นปี 68 ปิด 4.92 บาท 17 เม.ย.ปิด 5.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.50/4.00บาท,ค่าP/E -เท่า,ปันผลYTD ปี 67 อยู่ที่ 6.85%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.10%,ปันผล YTDปี 69 อยู่ที่ 5.26%,ล่าสุดจ่าย 0.18 บาท ขึ้น XD วันที่ 16 เม.ย.69 จ่ายวันที่ 29 เม.ย.69 ,ถือใหญ่สุด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8.26%,นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 2.32%,นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 1.63%
9.SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +5.22% สิ้นปี 68 ปิด1.34 บาท 17 เม.ย.ปิด 1.41 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.60/1.11บาท,ค่าP/E 5.55 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 10.65%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 11.12%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 9.06%,ล่าสุดจ่าย 0.08 บาท ขึ้น XD วันที่ 17 มี.ค.69 จ่ายวันที่ 20 พ.ค.69 ,ถือใหญ่สุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10.49%,บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6.82%,MISS. CHANANDA THAVISIN 4.42%,บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 3.38%,นาย อภิชาติ จูตระกูล 1.24%
10.TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +1.66% สิ้นปี 68 ปิด9.05 บาท 17 เม.ย.ปิด 9.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.50/8.50 บาท,ค่า P/E 11.24 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.59%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.63%,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.52 %,ล่าสุดจ่าย 0.30 บาท ขึ้น XD วันที่ 10มี.ค.69 จ่ายวันที่ 28 เม.ย.69,ถือใหญ่สุดบริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 25.98%,บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 19.40%,บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 18.47%