กสิกรฯ ให้กรอบ SET วีคนี้ 1,450-1,510 จุดเกาะติดตัวเลขส่งออกไทย-Fund Flow-สถานการณ์ ตอ.กลาง

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่าสัปดาห์นี้ (20-24 เม.ย. 2569) ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,470 และ 1,450 จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,495 และ 1,510 จุด ตามลำดับ
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของบจ.ไทย โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ ตัวเลขส่งออกเดือนมี.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนเม.ย. (เบื้องต้น)รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR เดือนเม.ย. ของจีน ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนเม.ย. (เบื้องต้น)ของยูโรโซน อังกฤษและญี่ปุ่น ตลอดจนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมี.ค.ของอังกฤษและญี่ปุ่น
ในวันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,482.45 จุด ลดลง 1.62% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 69,340.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.47% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.39% มาปิดที่ระดับ 216.85 จุด