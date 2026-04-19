KBANK คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.60-32.60 บาท จับตาส่งออกไทย-เจรจารอบ 2-ราคาน้ำมัน

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย. 2569 ที่ระดับ 31.60-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ตัวเลขการส่งออกเดือน มี.ค.ของไทยสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสัญญาณของการเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีกและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภค ตลอดจนข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนเม.ย. และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมี.ค. ของญี่ปุ่น และข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนเม.ย. ของญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ
ในวันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (10 เม.ย.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 16-17 เม.ย. 2569 นั้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 7,303 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 642 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 1,595 ล้านบาทหักตราสารหนี้หมดอายุ 953 ล้านบาท)