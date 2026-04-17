ฝรั่งเศสประกาศสงคราม Wrench Attack สั่งล้างบางแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่บิทคอยน์

รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยฝรั่งเศสประกาศกร้าวกลางเวที Paris Blockchain Week เตรียมออกมาตรการเชิงรุกปราบปรามแก๊ง "Wrench Attack" หลังสถิติปี 2569 สะเทือนขวัญ คนร้ายลักพาตัวเรียกค่าไถ่บิทคอยน์เฉลี่ย 2.5 วันต่อครั้ง พร้อมระบุชัดกำลังร่างแผนปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ท่ามกลางแรงกดดันที่ปะทุขึ้นหลังเหยื่อรายล่าสุดเป็นเด็กหญิงวัย 11 ปีและมารดาถูกจับเป็นตัวประกันกลางแคว้นบูร์กอญ
สถานการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลในแดนน้ำหอมกำลังยกระดับความรุนแรงจากโลกไซเบอร์สู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างน่าสะพรึงกลัว เมื่อจำนวนคดีลักพาตัวเพื่อบังคับโอน "บิทคอยน์" หรือที่รู้จักกันในแวดวงความมั่นคงว่า Wrench Attack (การจู่โจมด้วยอาวุธเพื่อข่มขู่เรียกค่าไถ่เงิน) พุ่งสูงเสียดฟ้าจนรัฐบาลฝรั่งเศสไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป
ฌ็อง-ดิดิเยร์ แบร์เช่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส ได้ประกาศจุดยืนอันแข็งกร้าวบนเวที Paris Blockchain Week โดยยอมรับว่าฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับระลอกคลื่นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่ตำรวจต้องตามเกมให้ทัน พร้อมส่งสัญญาณชัดเจนว่าเกมรับแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว รัฐบาลจำเป็นต้องปรับยุทธวิธีครั้งใหญ่เพื่อปกป้องนักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี
แบร์เช่เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานของเขาได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเพื่อการป้องกันภัยซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วหลายพันราย แต่ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียง "ขั้นแรก" เท่านั้น สิ่งที่สังคมกำลังรอคอยคือ "แผนปฏิบัติการขั้นรุนแรงและจริงจัง" ที่เขากำลังร่างร่วมกับ โลร็องต์ นูเญซ รัฐมนตรีมหาดไทย โดยมีกำหนดประกาศใช้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้
ความเคลื่อนไหวของแบร์เช่มีขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงในหมู่ผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลชาวฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในแคว้นบูร์กอญ เมื่อมารดาและบุตรสาววัยเพียง 11 ปี ถูกลักพาตัวจากบ้านพักโดยกลุ่มคนร้าย 4 ราย เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่ทรัพย์สินในบ้าน แต่เป็นบิทคอยน์มูลค่ามหาศาลในกระเป๋าเงินดิจิทัลของสามีผู้เป็นนักธุรกิจคริปโต โดยคนร้ายเรียกค่าไถ่สูงถึง 400,000 ยูโร (ประมาณ 15.7 ล้านบาท) ก่อนที่หน่วยเฉพาะกิจจะบุกเข้าช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยในเช้าวันรุ่งขึ้น และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด
กรณีดังกล่าวตอกย้ำให้เห็นถึงเทรนด์อันน่าสะพรึงกลัวที่กำลังระบาดหนักในฝรั่งเศส จากข้อมูลของสื่อท้องถิ่น RTL ระบุว่านับตั้งแต่ต้นปี 2569 เป็นต้นมา มีรายงานคดีลักพาตัวที่เกี่ยวเนื่องกับคริปโตเคอร์เรนซีในฝรั่งเศสแล้วถึง 41 คดี ซึ่งเมื่อคำนวณทางสถิติแล้วเท่ากับว่ามีการก่อเหตุสะเทือนขวัญในลักษณะนี้เกิดขึ้นเฉลี่ยทุกๆ 2.5 วัน
สอดคล้องกับตัวเลขทางสถิติจาก CertiK แพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก ยิ่งทำให้ภาพรวมดูเลวร้ายยิ่งขึ้น โดยพบว่าการโจมตีแบบ Wrench Attack ทั่วโลกในปี 2568 เพิ่มขึ้นถึง 75% โดยมีคดีที่ตรวจสอบได้จริงมากถึง 72 คดี และที่น่าตกใจคือ ฝรั่งเศสครองอันดับหนึ่งของโลกที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยจำนวนคดี Wrench Attack ที่ยืนยันแล้ว 19 คดีในปีที่ผ่านมา ขณะที่ทวีปยุโรปกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของเหตุการณ์ทั้งหมดทั่วโลก
มิติของความรุนแรงมิได้หยุดอยู่เพียงแค่การลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่เท่านั้น หากแต่มีการสวมรอยและวางแผนอย่างเป็นขบวนการ เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจาก Cointelegraph ว่าสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสวัยใกล้เกษียณคู่หนึ่งถูกกลุ่มคนร้ายสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นบ้านพัก ก่อนจะลงมือชิงทรัพย์บิทคอยน์มูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปอย่างลอยนวล
ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตำรวจฝรั่งเศสสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 6 รายในคดีลักพาตัวผู้พิพากษาหญิงรายหนึ่งและมารดาของเธอ โดยมีเงื่อนงำว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการบีบบังคับคู่รักของผู้พิพากษาซึ่งเป็นนักธุรกิจคริปโตให้จ่ายค่าไถ่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
การประกาศเตรียมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดของรัฐมนตรีแบร์เช่ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดไปยังเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ ที่พร้อมตอบโต้ด้วยยุทธวิธีกับภัยคุกคามไร้พรมแดนนี้มิใช่เพียงแค่การจับกุม แต่หมายรวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินยุคใหม่ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างลึกซึ้งเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคนร้าย
อย่างไรก็ตาม แบร์เช่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของ "แผนการอันจริงจัง" ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราโทษให้หนักขึ้นสำหรับคดีลักพาตัวที่เกี่ยวเนื่องกับคริปโต หรือการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ แต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าฝรั่งเศสกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการตั้งรับในฐานะ "ฮับ" ของอาชญากรรม Wrench Attack ไปสู่การรุกคืบเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของยุโรปกลับคืนมา
อย่างไรก็ดีในโลกที่เงินตราไร้รูปร่างและไม่อาจจับต้องได้ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของตัวบุคคลกำลังกลายเป็นพรมแดนสุดท้ายของสงครามทางไซเบอร์ ที่ผู้ถือครองบิทคอยน์มิอาจวางใจในระบบธนาคารหรือระบบกฎหมายแบบเดิมได้อีกต่อไป นี่คือบททดสอบสำคัญของรัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้แรงกดดันมหาศาล ว่าจะสามารถฟาดฟันกับเทคโนโลยีที่อาชญากรใช้เป็นอาวุธได้เฉียบคมเพียงใด