ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.08-ตลาดรอความชัดเจนการเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่ากลับมาบางส่วนสอดคล้องกับภาพการอ่อนค่าของสกุลเงินอื่นในเอเชียช่วงท้ายสัปดาห์ เพราะแม้จะมีดีลข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน แต่ตลาดก็ยังคงรอติดตามความชัดเจนของการกลับมาเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงที่จะสิ้นสุดในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องอีก 4,112 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 579 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.60-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนมี.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสัญญาณของการเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีกและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภคเดือนเม.ย. ตลอดจนข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีนด้วยเช่นกัน