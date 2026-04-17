หุ้นปิดลบ 7.28 จุด แรงขายกลุ่ม ICT-แบงก์กดดัน จับตาความผันผวนสัปดาห์หน้าผลเจรจาสันติภาพ-ขึ้น XD

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,482.45 จุด ลดลง 7.28 จุด (-0.49%) มูลค่าซื้อขาย 56,999.86 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,472.58 จุด และจุดสูงสุด 1,489.14 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 166 หลักทรัพย์ ลดลง 264 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 223 หลักทรัพย์
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงต่อ ส่วนนึ่งหลังหลุด 1,500 จุดลงมาทำให้ภาพทางเทคนิคของดัชนีเกิดการพักตัว และส่วนหนึ่งอาจมาจากแรงขายลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านรอบใหม่ ประกอบกับช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะครบกำหนดเส้นตาย 2 สัปดาห์ของข้อตกลงหยุดยิง
ขณะที่แรงกดดันของ DELTA ในวันนี้ลดลงมาบ้างแล้วไม่ได้กดดันดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ แต่กลับมีแรงขายหุ้นกลุ่ม ICT ออกมามากทั้ง ADVANC และ TRUE รวมถึง GULF เช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มแบงก์ที่มีแรงขายออกมา แม้วานนี้ TISCO แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ออกมาดี แต่ตลาดกังวลการตั้งสำรองฯเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานของแบงก์อื่น ๆ ที่จะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์หน้า
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าตลาดยังมีความผันผวน โดยเฉพาะจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD แบงก์ใหญ่หลายตัว อาจมีผลกดดันดัชนี และยังต้องรอติดตามผลการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยให้แนวต้าน 1,500 จุด แนวรับ 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 5,210.26 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท ลดลง 15.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,975.20 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง 0.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,972.64 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,594.47 ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,492.34 ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท