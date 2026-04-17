ผู้ถือหุ้น TFG อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.30 บ./หุ้น ปักธงรายได้ปี 69 เติบโต 10-15% นิวไฮต่อเนื่อง

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล ประธานกรรมการ และนายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) พร้อมคณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากงวดผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีก 0.30 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 24 เม.ย.นี้ รวมปันผลทั้งปี 0.70 บาท/หุ้น พร้อมเดินเกมรุกปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง เร่งเครื่องโมเดล Market Driven เต็มรูปแบบ ลุยขยาย Thai Foods Fresh Market แตะ 850 สาขา ปักหมุดเวียดนามเป็น Growth Engine แห่งใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคารชินวัตร 3 ณ ห้องประชุมชั้น 9 Room 1 เมื่อเร็วๆ นี้