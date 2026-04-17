บอร์ด UNIXให้จ่ายเงินปันผล 0.114 บ.-มั่นใจปี 69 โตกระโดด

บอร์ด "ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี" อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.114 บาท/หุ้น กำหนดขึ้น XD วันที่ 29 เม.ย. และรับเงินเข้ากระเป๋า 15 พ.ค.นี้ ฟากซีอีโอ "โสฬส ยอดมงคล" มั่นใจปี 69 รายได้โตต่อเนื่อง หลังลุยขยายกำลังผลิตเต็มพิกัด รองรับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปักหมุดขึ้นแท่นผู้นำทางด้านนวัตกรรมผลิตฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Film for Flexible Packaging) เติบโตยั่งยืนด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 100%
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.114 บาท/หุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.087 บาท/หุ้น และจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.027 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 มีการเติบโตที่โดดเด่น โดยมีรายได้รวม 3,063.77 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 150.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8 ล้านบาท หรือ 25.77% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ ที่ 119.51 ล้านบาท
สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และรักษาคุณภาพการผลิต เตรียมลงทุนเครื่องจักร มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงจะมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโต ส่วนเงินที่เหลือจากการระดมทุน ก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในช่วงปี 2569 - 2571 จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น และผลการดำเนินงานที่เติบโต ตลอดจนจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างก้าวกระโดด ปักหมุดเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมผลิตฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Film for Flexible Packaging) และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% (Ready to Recycle) ตามพันธสัญญาระดับโลก
ขณะเดียวกันมีแผนขยายตลาดต่างประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศ CLMV ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย และตะวันออกกลาง เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และขยายฐานลูกค้าในระยะยาว อีกทั้งยังมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตสู่ระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สูงสุดในอนาคต
"บริษัทฯ พร้อมผลักดันให้มีการเติบโตได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรของไทย ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Sustainability ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลกที่รีไซเคิลได้ 100% ตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนในระยะยาว” นายโสฬส กล่าว