ASIAปันผล -ดัน “เซียร์ รังสิต” เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์

ผู้ถือหุ้น "เอเชียโฮเต็ล"ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปี 68 เป็นเงินสดในอัตรา 0.05บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์ 8 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหาร "พัชรพล เตชะหรูวิจิตร" ระบุเดินหน้าแผนยกระดับโรงแรมเอเชียกรุงเทพ-เอเชียพัทยา เล็งดัน “เซียร์ รังสิต” เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ หวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการแตะ 2 หมื่นคน/วัน หนุนผลงานทะลุเป้า
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 16 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.084 บาท เป็นเงิน 26.88 ล้านบาท ส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2568 เท่ากับ 0.134บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,364.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.36% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้รวมธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 41.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับแผนธุรกิจปี 2569 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดธุรกิจทั้งในกลุ่มโรงแรมและศูนย์การค้า โดยเฉพาะการปรับปรุงยกระดับโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ และโรงแรมเอเชีย พัทยา ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการลงทุนภายในกลางปีนี้ ส่วนศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต วางแผนพัฒนาพื้นที่ว่างราว 10,000 ตารางเมตร ให้เป็นโซนไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ โดยตั้งเป้ายอดผู้เข้าใช้บริการเพิ่มเป็น 15,000 – 20,000 คนต่อวัน จากปัจจุบันเฉลี่ย 5,000 – 7,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต