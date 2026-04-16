ดับร้อน DELTA..พาตลาดหุ้นล่ม / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ นักลงทุนต่างพากันคาดหวังว่าตลาดหุ้นจะคึกคัก ขานรับความคาดหวังการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่ แต่ดัชนีหุ้นกลับทรุดลง เพราะผลกระทบจากมาตรการดับความร้อนแรงหุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA
ตลาดหุ้นทั่วโลกเขียวขจีในระหว่างที่ตลาดหุ้นไทยหยุดฉลองสงกรานต์ ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางเงียบสงบ เพราะเป็นช่วงหยุดยิง และการเจรจาหาทางปิดฉากสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า 7 สัปดาห์ก็เชื่อว่าจะมีทางออกที่ดี ดัชนีหุ้นไทยจึงน่าจะเดินหน้าต่อ หลังทะลุแนวต้าน 1500 จุดขึ้นมาแล้ว
แต่การประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 1 กับหุ้น DELTA โดยกำหนดให้ต้องซื้อขายด้วยบัญชีเงินสดหรือแคชบาลานซ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายนนี้ ได้กลายเป็นปัจจัยลบ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อการลงทุนเท่านั้น แต่ราคาหุ้นที่ทรุดลงหนักยังฉุดดัชนีให้ดิ่งลงตามมาด้วย
ก่อนจะประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ หุ้น DELTA พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาแน่น และเป็นหุ้นที่ผลักดันให้ดัชนีวิ่งตามขึ้นมา
ค่า พี/อี เรโช ของ DELTA พุ่งขึ้นไปเฉียด 160 เท่า ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนมีเพียง 0.19% จึงเป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานเปราะบาง จนตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินมาตรการชะลอความร้อนแรงของราคาหุ้น ซึ่งเห็นผลในทันที
เพราะการซื้อขายวันที่ 16 เมษายน หรือวันแรกที่มาตรการกำกับการซื้อขายมีผลบังคับใช้ ราคาหุ้น DELTA ถูกถล่มขายตั้งแต่เปิดตลาด ก่อนจะปิดที่ 299 บาท ลดลง 18 บาท และดึงดัชนีให้ทรุดตามประมาณ 18 จุด
DELTA ถูกมาตรการกำกับการซื้อขายมาแล้วประมาณ 10 ครั้ง และราคาหุ้นมักจะปรับฐานลงทันทีเมื่อมาตรการกำกับการซื้อขายมีผลบังคับใช้ แต่การปรับฐานเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น ๆ ก่อนที่ DELTA จะฟื้นขึ้นมาใหม่ โดยแรงซื้อที่โถมเข้ามาเกิดจากนักลงทุนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
ถ้าตัดหุ้น DELTA ออกจากการคำนวณ ดัชนีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คงปิดลงด้วยสีเขียวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวปรับตัวขึ้น แต่ DELTA เพียงตัวเดียวที่ถ่วงดัชนีไม่ให้วิ่ง และยังติดลบจนหลุดระดับ 1500 จุดอีกด้วย
ไม่มีใครตำหนิตลาดหลักทรัพย์ในการใช้มาตรการดับร้อนหุ้น DELTA เพราะราคาหุ้นพุ่งขึ้นแรงโดยไม่มีเหตุผลหรือปัจจัยพื้นฐานรองรับ และทำให้ภาพการลงทุนโดยรวมถูกบิดเบือน ซึ่งจะต้องเฝ้ารอดูว่า DELTA จะถอยหลังลงไปลึกขนาดไหนในรอบนี้
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นระยะสั้นยังอยู่ภายใต้การชี้นำสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ซึ่งนักลงทุนต้องเฝ้าติดตามผลการเจรจารอบใหม่อย่างใกล้ชิด แต่ทุกฝ่ายให้น้ำหนักว่าการเจรจาจะบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม โดยราคาน้ำมันตอบรับล่วงหน้าแล้ว เช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีความสดใสขึ้น
ดัชนีที่ถอยหลังลงไปตั้งหลักระดับ 1489.73 จุด ไม่ได้เป็นเพราะสถานการณ์ตลาดหุ้นผันผวน แต่เกิดจากแรงฉุดของหุ้น DELTA เท่านั้น โดยแนวโน้มการลงทุนระยะสั้นมีโอกาสเด้งขึ้นมายืนเหนือ 1500 จุดใหม่โดยไม่ยาก
และถ้าสงครามจบ จะเริ่มต้นเดินหน้าสู่เป้า 1550 จุดจริงๆ เสียที