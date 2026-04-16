ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.98-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องทิศทางสกุลเงินเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.98 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดตลาดปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ...ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขายท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจทยอยคลี่คลายลง อย่างไรก็ดี กรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันของเงินบาทค่อนข้างผันผวนในช่วง 31.87–32.07 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาททยอยลดช่วงบวกและอ่อนค่ากลับมาบางส่วนในช่วงบ่ายตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามความชัดเจนของการกลับมาเจรจารอบ 2 ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,191 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 1,221 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.90-32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด