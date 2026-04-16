หุ้นปิดร่วง 17.11 จุด แรงขาย DELTA ถ่วง-น้ำมันลงฉุด PTTEP ซ้ำ จับตาเจรจาสหรัฐ-อิหร่านรอบ 2

SET ปิดที่ 1,489.73 จุด ลดลง 17.11 จุด (-1.14%) มูลค่าซื้อขาย 81,680.39 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยปรับลงตามแรงขาย DELTA จากติด Cash Balance เริ่มวันนี้ถึง 30 เม.ย. และหุ้นใหญ่อย่าง PTTEP ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันโลก ส่วนหุ้นอื่นทรงตัว ตลาดรอลุ้นการเจรจารอบ 2 ของสหรัฐ-อิหร่านปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า ดังนั้น แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดทรงตัว ให้แนวรับ 1,485 จุด แนวต้าน 1,495 จุด
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงแทบทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,486.61 จุด และจุดสูงสุด 1,510.08 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 249 หลักทรัพย์ ลดลง 193 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 218 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงมาก หลัก ๆ มาจากแรงขายหุ้น DELTA ตัวเดียวกดดัชนีลงไป 18 จุด เนื่องจากถูกสั่งใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 16-30 เม.ย.69 และยังมีความเสี่ยง DELTA หลุด SET50 หากติด Cash Balance รอบสอง ทำให้มีแรงขายออกมามากในช่วงท้ายตลาด
ขณะที่หุ้นตัวอื่นแทบจะทรงตัว เว้นแต่หุ้น PTTEP ที่ปรับลงตามราคาน้ำมัน ด้วยความคาดหวังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน คาดจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า และสัปดาห์หน้าเริ่มจะขึ้น XD หุ้นกลุ่มแบงก์เพื่อรับปันผล
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งทรงตัวระหว่างรอผลการเจรจา และวอลุ่มเทรดคงไม่มาก พร้อมให้แนวรับ 1,485 จุด แนวต้าน 1,495 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 5,988.68 ล้านบาท ปิดที่ 144.00 บาท ลดลง 7.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,859.78 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 5,571.29 ล้านบาท ปิดที่ 368.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,418.72 ล้านบาท ปิดที่ 299.00 บาท ลดลง 18.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 4,915.92 ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท ลดลง 0.50 บาท