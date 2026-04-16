"เจนเซ่น หวง" เตือนภัย AI จีนแรงระดับ Claude Mythos อาจเป็นอาวุธไซเบอร์สะเทือนความมั่นคงโลก

"เจนเซ่น หวง" ซีอีโอแห่ง Nvidia ออกโรงเตือนรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าจีนมีศักยภาพด้านคอมพิวติ้งล้นเหลือเพียงพอต่อการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่มีขีดความสามารถเชิงรุกทางไซเบอร์เทียบเท่า Claude Mythos ของ Anthropic แล้ว โดยชี้โครงสร้างพื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์ในจีนที่ว่างเปล่าจำนวนมหาศาลกำลังรอการเชื่อมต่อเพื่อระดมพลังประมวลผล การส่งสัญญาณครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าเอไอสัญชาติจีนที่มีความสามารถในการค้นหาช่องโหว่ซีโร่เดย์อาจกลายเป็นอาวุธดิจิทัลทำลายล้างระบบการเงินและความมั่นคงโลก
เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ของดวาร์เคช พาเทล เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา (เมษายน 2569) ด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความกังวลเชิงยุทธศาสตร์ โดยระบุว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมี "พลังการประมวลผล" และ "ศักยภาพของศูนย์ข้อมูล" อย่างมหาศาลเกินพอที่จะฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับ Claude Mythos โมเดลเอไอรุ่นล่าสุดจาก Anthropic ที่ถูกเปิดเผยว่ามีความสามารถในการเจาะระบบและค้นหาช่องโหว่ทางไซเบอร์ขั้นสูง
ถ้อยแถลงของหวงเกิดขึ้นท่ามกลางคำถามที่ว่า การที่รัฐบาลปักกิ่งสามารถเข้าถึงชิปเพื่อสร้างโมเดลที่มีคุณสมบัติเชิงรุกทางไซเบอร์ (Cyberoffensive) เช่นเดียวกับ Mythos นั้น จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ซึ่งคำตอบของซีอีโอแห่ง Nvidia นั้นตรงไปตรงมาและเฉียบคมว่า "ปริมาณความจุและประเภทของคอมพิวติ้งที่ใช้เทรน Mythos นั้นหาได้ทั่วไปอย่างเหลือเฟือในจีน สิ่งแรกที่คุณต้องตระหนักคือ ชิปมันอยู่ในจีนอยู่แล้ว"
Ghost Datacenters กับเกมต่อชิปครั้งใหญ่
หวงได้ชี้ให้เห็นถึงภาพสะท้อนของ "เมืองร้าง" ในภาคอสังหาริมทรัพย์จีน โดยเปรียบเปรยว่าในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศก็มี "ดาต้าเซ็นเตอร์ร้าง" หรือ Ghost Datacenters เช่นเดียวกัน โรงเรือนขนาดใหญ่ที่เดินระบบไฟฟ้าเต็มกำลังแต่ไร้เซิร์ฟเวอร์ทำงานจำนวนมหาศาลกำลังรอคอยการเสียบปลั๊กเพื่อระดมสรรพกำลัง หากรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะเร่งเครื่องพัฒนาเอไอเชิงรุก พวกเขาสามารถเชื่อมต่อชิปจำนวนมากเข้าด้วยกัน (Gang up more chips) ได้ในพริบตา
นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสรรพ หวงยังย้ำถึงจุดแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์และห่วงโซ่อุปทานที่มิอาจมองข้าม โดยจีนเป็นผู้ผลิตชิปกระแสหลักคิดเป็นสัดส่วนถึง 60% ของโลก มีนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้า และเป็นที่อยู่ของนักวิจัยด้านเอไอถึง 50% ของโลก พร้อมด้วยความมั่นคงทางพลังงานมหาศาล
"การทำให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อ หรือมองว่าพวกเขาเป็นศัตรูนั้น อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด" หวงกล่าวด้วยน้ำเสียงสุขุมแต่หนักแน่น "พวกเขาคือคู่แข่ง (Adversary) เราอยากให้สหรัฐฯ เป็นผู้ชนะ แต่ผมคิดว่าการเจรจาและแลกเปลี่ยนบทสนทนาทางวิชาการน่าจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุด"
Mythos กับการปฏิวัติเชิงรุกที่สั่นคลอนโลกการเงิน
การออกมาเตือนของเจนเซ่น หวง เกิดขึ้นหลังจากที่ Anthropic จำกัดการเข้าถึง Claude Mythos ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2569 หลังพบว่าโมเดลดังกล่าวสามารถค้นพบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์นับพันรายการในระบบปฏิบัติการหลักและเว็บเบราว์เซอร์ชั้นนำได้โดยอัตโนมัติ ความน่าสะพรึงกลัวอยู่ที่ 99% ของช่องโหว่ที่ถูกค้นพบนั้นยังไม่มีการปล่อยแพตช์อุดรูรั่วจากผู้พัฒนาแต่อย่างใด
รายงานจากสถาบันความมั่นคงด้านปัญญาประดิษฐ์ (AISI) ระบุว่า Mythos สามารถปฏิบัติการโจมตีหลายขั้นตอนบนเครือข่ายที่มีช่องโหว่ได้ด้วยตนเอง ภายในเวลาที่มนุษย์ต้องใช้เวลาหลายวัน ภัยคุกคามที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือภาคสถาบันการเงิน ซึ่งรายงานจากสำนักข่าว Reuters ชี้ว่า ธนาคารจำนวนมากยังคงพึ่งพาซอฟต์แวร์ที่มีอายุการใช้งานหลายสิบปี หากโมเดลเอไอสัญชาติจีนสามารถลอกเลียนแบบขีดความสามารถนี้ได้ ระบบการเงินโลกอาจเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่รุนแรงเกินกว่ามนุษย์จะรับมือได้ทันท่วงที
ด้านสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาชื่นชม Mythos ว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด" ที่จะรักษาความนำของอเมริกาเหนือจีนในการแข่งขันด้านเอไอ
อย่างไรก็ตาม คำเตือนจากหวงได้ตอกย้ำว่าการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการคว่ำบาตรชิปเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียที่มีทั้งวัตถุดิบ สมองกล และพลังงานอยู่ในมือ
ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา Anthropic เคยรายงานการค้นพบ "กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน" พยายามใช้เครื่องมือ Claude Code เพื่อเจาะระบบเป้าหมายทั่วโลกประมาณ 30 แห่ง ซึ่งแม้จะประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่กรณี แต่ก็เพียงพอที่จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ภัยคุกคามจากเอไอข้ามพรมแดนนั้นไม่ได้เป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป การเตรียมพร้อมรับมือกับ Ghost Datacenters ที่พร้อมจะตื่นขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่นานาชาติไม่อาจนิ่งนอนใจได้อีกต่อไป