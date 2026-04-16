บล.ไอร่า ผนึกกำลัง EXANTE จัดสัมมนา กระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ จัดงานสัมมนา VVIP ระดับ Exclusive เป็นครั้งที่ 2 เจาะลึกโอกาสการลงทุนทั่วโลก แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ และโอกาสทางการลงทุน วันที่ 23 เมษายน 2569 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) หรือ บล.ไอร่า เปิดเผยว่าท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จากแรงกดดันด้านความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ บล.ไอร่า ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนระดับสากล พร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพอร์ตการลงทุนของลูกค้า โดยได้ร่วมมือกับ EXANTE ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนำ เป็นครั้งที่ 2 จัดงานสัมมนาพิเศษระดับ VVIP ภายใต้หัวข้อ “The Untapped Investment Growth Story by AIRA Global Trade” จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่าง บล.ไอร่า และ EXANTE แต่ยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในบทบาทของ บล.ไอร่า ในฐานะสะพานเชื่อม ที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับนักลงทุนไทยสู่ตลาดทุนโลก ในสภาวะที่ตลาดโลกเผชิญกับความไม่แน่นอน นักลงทุนต่างต้องรับมือกับความท้าทายในการค้นหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ บล.ไอร่า จึงดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และการเสาะแสวงหาโอกาสการเติบโตที่มีศักยภาพสูงในตลาดต่างประเทศ
การนำเสนอภายในงานจะครอบคลุมถึงปัจจัยขับเคลื่อนตลาดโลกและตลาดเอเชีย เหตุผลที่นักลงทุนควรปรับกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) รวมถึงการชี้เป้าโอกาสการลงทุนที่สำคัญ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การเสวนา Mr. Jia Ning Song, Head of Banking and Capital Market, Hong Kong SAR- KPMG China ซึ่งจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ และโอกาสทางการลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุน ETF กว่า 20 ประเทศทั่วโลกได้ โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม AIRA Global Trade ของ บล.ไอร่า ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพและความมั่นใจ ในการลงทุนระดับสากล
นอกจากการนำเสนอภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วงานนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารพอร์ตในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและการแบ่งปันองค์ความรู้ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถพัฒนารูปแบบการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มไอร่า ในการสร้างมูลค่าการลงทุนที่ยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับสากล การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และการมอบโอกาสเข้าถึงการลงทุนทั่วโลกให้แก่ลูกค้าของบล. ไอร่า อย่างแท้จริง