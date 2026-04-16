EA เปิด ‘ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรเกาะล้าน’

สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ บริษัทในกลุ่ม " พลังงานบริสุทธิ์ " ถือฤกษ์ดีเปิด ‘ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรเกาะล้าน’
รับเทศกาลสงกรานต์ หนุนการท่องเที่ยวเกาะล้านสู่ความยั่งยืน
บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ บริษัท รอยัล กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด จัดพิธีเปิด “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” รับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมุ่งยกระดับการจัดการขยะในพื้นที่ท่องเที่ยว ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาเกาะล้านสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ จำกัด โดยมีนายภิญโญ ศรีตุลานุกูล ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด และผู้บริหาร บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ จำกัด กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน
ปัจจุบันเกาะล้านมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมมากกว่า 150,000 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 10,000 ตันต่อปี สะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โครงการศูนย์กำจัดขยะครบวงจรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะสะสม ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพพื้นที่ท่องเที่ยว โดยมุ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า “เกาะล้านถือเป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปัญหาขยะสะสม จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญ การเปิดศูนย์ขยะครบวงจรในวันนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกาะล้านใสสะอาดและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น”
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “เรามุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน Green Tourism ด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้กลิ่น ไร้มลพิษ เพื่อรักษาเสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะล้านให้อยู่คู่พื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ เราได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการจัดการขยะ ที่ถูกต้องและทันสมัย ซึ่งจะพัฒนาเป็นจุดเช็กอินเชิงการศึกษาแห่งใหม่ของเกาะล้าน ที่สำคัญเราตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
โดยการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมบนเกาะล้าน ภายใต้แนวคิด ‘สะอาด – สร้างงาน – ยั่งยืน’ เพื่อผลักดันให้เกาะล้านก้าวสู่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับสากล พร้อมต่อยอดและขยายโมเดลไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การเติบโตของการท่องเที่ยว เดินควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป