หุ้นปิดเช้าลบ 8.04 จุดสวนทางตลาดโลก รับแรงกระแทก DELTA ติด Cash Balance-หุ้นน้ำมันร่วง

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,498.80 จุด ลดลง 8.04 จุด (-0.53%) มูลค่าซื้อขายราว 51,478.34 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดต่ำสุด 1,493.98 จุด และจุดสูงสุด 1,510.08 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับลงจากปัจจัยกดดันหลัก คือ หุ้น DELTA ติด Cash Balance ทำให้ราคาปรับลงกดดัชนีลบไปราว 10 จุด และส่งผลให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้ลงสวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ดีดขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับความคาดหวังการเจรจาของสหรัฐและอิหร่านรอบที่สอง
ขณะเดียวกัน ยังมีแรงขายหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันหลังจากที่ราคาตลาดโลกย่อตัวลง เพิ่มแรงกดดันต่อดัชนี แต่ก็ยังมีหุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น ICT ท่องเที่ยว และนิคมฯ ขึ้นมาช่วยพยุงดัชนีไม่ให้ลงไปลึกมาก
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวในแดนลบต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,520 จุด แนวรับ 1,480 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,024.34 ล้านบาท ปิดที่ 190.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 3,581.14 ล้านบาท ปิดที่ 223.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,431.31 ล้านบาท ปิดที่ 367.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,377.39 ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท ลดลง 6.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,288.80 ล้านบาท ปิดที่ 145.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง