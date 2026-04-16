MTC ปลื้ม! หุ้นกู้เพื่อสังคมมูลค่า 129 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค Best Social Bond Thailand

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ระดับโลก (World Class Thai Microfinance) ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) มูลค่า 129 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ล่าสุดคว้ารางวัลระดับภูมิภาค Best Social Bond Thailand จาก The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างประเทศ และศักยภาพการระดมทุนในตลาดทุนสากล
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Best Social Bond Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset สื่อการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 129,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) และมีผู้ค้ำประกันโดย Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)
สำหรับเงินที่ได้รับจากระดมทุน นำไปใช้ในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มสุภาพสตรี ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์สำหรับตราสารหนี้เพื่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน การสร้างอาชีพ และการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
ประธานกรรมการบริหาร MTC กล่าวอีกว่า ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ รวมถึงการได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค เป็นการสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับสากล ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ ไมโครไฟแนนซ์ระดับโลก (World Class Thai Microfinance) อย่างมั่นคงและยั่งยืน