กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ซื้อขายในกรอบ 31.80-32.40 ท่ามกลางความหวังดีลสันติภาพ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า เงินบาทสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.80-32.40 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดแข็งค่าที่ 32.16 บาท/ดอลลาร์ หลังซื้อขายในกรอบ 31.94-32.70 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินสำคัญ หลังสหรัฐฯและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดิ่งลง
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งยังขาดความชัดเจน โดยอัตราการกลับมาดำเนินการขนส่งทางเรือยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวัง ขณะเดียวกันการหยุดยิงตั้งอยู่บนฐานรากที่ไม่มั่นคงและปราศจากความไว้วางใจอีกทั้งแฝงไปด้วยความไม่แน่นอน แต่อย่างน้อยที่สุดพัฒนาการดังกล่าวถือเป็นช่วงพักรบชั่วคราวและสัญญาณเชิงบวกสำหรับทิศทางเศรษฐกิจโลกได้บ้าง
สำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์นี้ กรุงศรีโกลบอลมาร์เก็ตส์ มองว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจกับการเจรจาสันติภาพรอบสองระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน หลังจากที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในรอบแรกเนื่องจากความเห็นต่างเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน อนึ่ง เสถียรภาพของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงนี้สะท้อนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังปรับขึ้นไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ทั้งนี้ การมองโลกเชิงบวกอย่างมากของนักลงทุนและแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางเหตุหยุดชะงักของอุปทานพลังงานที่รุนแรงทำให้เงินดอลลาร์เผชิญแรงกดดัน ในภาวะเช่นนี้ เรายังคงมีมุมมองระมัดระวังต่อแนวโน้มตลาดและความ
ผันผวนในระยะสั้น
สำหรับปัจจัยในประเทศ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนมีนาคมลดลง 0.08% y-o-y และยังคงต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ 1–3% แม้ราคาน้ำมันโลกจะพุ่งขึ้นในเดือนมีนาคม แต่ราคาขายปลีกในประเทศถูกตรึงไว้ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสปัจจุบัน ทางด้านผู้ว่าการธปท.ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยยาวนานเท่าที่จะทำได้และคาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัว 1.3-1.7% โดยระบุว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะไม่ช่วยลดเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 2.5-3.5% ในปี 69 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสงครามตะวันออกกลาง