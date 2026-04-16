หุ้นรับแรงกดดัน DELTA ขึ้น Cash Balance แต่ลุ้นเจรจารอบ 2 สหรัฐ-อิหร่านช่วยพยุง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าปรับตัวลงจากแรงกดดันของหุ้น DELTA ที่ติดมาตรการ Cash Balance T1 และกดดันต่อภาพรวมของดัชนี SET ในวันนี้
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ แต่ตลาดหุ้นต่างประเทศมีการปรับตัวขึ้น จากความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ในรอบที่ 2 ทำให้จะเป็น Sentiment หนุนต่อหุ้นอื่นๆที่ฟื้นตัวกลับมา และพยุงดัชนีไม่ให้ปรับตัวลงแรงมาก
โดยให้แนวต้าน 1,510-1,520 จุด แนวรับ 1,470-1,480 จุด