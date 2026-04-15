รัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยค่าครองชีพรูปแบบใหม่-อุ้มค่าไฟ 200 หน่วยแรก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบด้านราคาพลังงานและการนำเข้าน้ำมันดิบ แม้ขณะนี้ไทยยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่จำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบและไม่ประมาท เนื่องจากสถานการณ์โลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งได้ประสานงานกับกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการใช้น้ำมันที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณสำรองน้ำมันของประเทศเพิ่มขึ้น และช่วยบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ย้ำว่ารัฐบาลยังคงต้องบริหารจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด
สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลจะเร่งดำเนินมาตรการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบโครงการใหม่ เพื่อให้ต่อยอดจากแนวคิดเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า โดยกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับการใช้ 200 หน่วยแรกในราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน
นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย กระจายสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยาสู่ประชาชนในทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน
ขณะที่ภารกิจด้านการต่างประเทศ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ และคณะ ที่เดินทางไปยังประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงประเทศโอมานและอิหร่าน เพื่อหารือความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ การค้า และเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ตลอดจนติดตามสถานการณ์และดูแลคนไทยในภูมิภาคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยได้รับรายงานว่าการหารือกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดี และไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศคู่เจรจา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระยะต่อไป
ด้านสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเหตุความไม่สงบในพื้นที่ โดยย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว และยืนยันว่าอาวุธจะต้องไม่ถูกนำมาใช้ทำร้ายประชาชนด้วยกันเอง