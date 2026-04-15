'แม่ทองสุก'จับมือ kubix ยื่นไฟลิ่งเปิดตัว MTS Gold Investment Token วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

บริษัท แม่ทองสุกเซ็นทรัล จำกัด (Mae Thong Suk Central) ในกลุ่มบริษัท ในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ผู้ดำเนินธุรกิจทองคำครบวงจร แต่งตั้ง บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (kubix) ภายใต้ ออร์บิกซ์ กรุ๊ป บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) อย่างเป็นทางการ และได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลโครงการ MTS Gold Investment Token เพื่อการลงทุนในธุรกิจค้าทองคำแท่งรายแรกของประเทศไทย มูลค่าการระดมทุนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อได้ภายในต้นไตรมาส 3 ปีนี้
นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม่ทองสุกเซ็นทรัล จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานมาตั้งแต่ปี 2563 และในโอกาสครบรอบ 74 ปีของกลุ่มบริษัทฯ การพัฒนาโครงการ MTS Gold Investment Token จึงเป็นความตั้งใจของแม่ทองสุกเซ็นทรัลที่ต้องการนำเสนอทางเลือกใหม่ในการลงทุนในธุรกิจค้าทองคำแท่ง โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเล็งเห็นแนวโน้มความต้องการทองคำแท่งที่มีการซื้อขายและส่งมอบจริง (Physical Gold Bar) เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาโครงการผ่านโทเคนดิจิทัลที่มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมีทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทใช้ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินโครงการ
โครงการ MTS Gold Investment Token ถูกออกแบบให้เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจค้าทองคำแท่งที่มีการซื้อขายและส่งมอบจริง (Physical Gold) ผ่านสาขาของ “ห้างทองแม่ทองสุก” ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 13 แห่งในกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมมีแผนยุทธศาสตร์ในการขยายสาขาสู่หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม
โดยวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการซื้อทองคำแท่ง 96.5% เพื่อเป็นสินค้าคงคลังสำหรับการดำเนินธุรกิจ (ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 90% ของเงินระดมทุน) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ (ในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของเงินระดมทุน) ซึ่งสะท้อนโครงสร้างการใช้เงินที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการที่อยู่ในการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสรุปดังนี้
ราคาเสนอขาย: 1,000 บาทต่อโทเคน (จองซื้อขั้นต่ำ 10 โทเคน หรือ 10,000 บาท)
ระยะเวลาโครงการ: 3 ปี ในรูปแบบการลงทุนประเภทถือครองจนครบกำหนด (Buy and Hold) โดยจะไม่มีการนำโทเคนดิจิทัลเข้าจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงสร้างผลตอบแทน ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทน 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลตอบแทนคงที่: ในอัตรา 3.00% ต่อปี
(2) ผลตอบแทนพิเศษ: มีโอกาสรับผลตอบแทนพิเศษ หากราคาขายทองคำเฉลี่ยเมื่อปิดโครงการสูงกว่าราคาซื้อทองคำถัวเฉลี่ยเมื่อเริ่มโครงการ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
เกณฑ์การลงทุน: นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนได้ไม่จำกัด โดยสามารถยื่นเอกสารสมัครสถานะนักลงทุนรายใหญ่/รายใหญ่พิเศษ ได้ทางแอป kubix
ทั้งนี้โครงการยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านนางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด กล่าวเสริมว่า kubix มีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีศักยภาพในการเติบโต โครงการ MTS Gold Investment Token ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะผลักดันวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ผ่านการลงทุนใน Investment Token ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม การนำธุรกิจค้าทองคำแท่งเข้าสู่โลกโทเคนดิจิทัลผ่านแม่ทองสุกเซ็นทรัลจึงเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจ และยังสะท้อนศักยภาพของการระดมทุนผ่านโทเคนดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและเป้าหมายของผู้ออกโทเคนได้ ซึ่งถือเป็นข้อแตกต่างจากการระดมทุนแบบดั้งเดิม ทั้งนี้เรายังคงเดินหน้าเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านโทเคนดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน