ถ้าฝรั่งมาจริง...ปีนี้ได้เห็นหุ้น 1600 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

สงครามที่ระเบิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน แม้จะทำให้กระแสการไหลกลับของเงินทุนต่างชาติชะงักลง แต่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้น ๆ เพราะหลังจากนั้นได้ทยอยเข้ามาไล่ซื้อหุ้นต่อเนื่อง และผลักดันให้ดัชนี ฯ ดีดตัวกลับ จนทะลุแนวต้าน 1500 จุดอีกครั้ง เป็นการฉลองเทศกาลสงกรานต์ให้นักลงทุน
นับจากวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ต่างชาติมียอดซื้อหุ้นสุทธิเกือบทุกวัน โดยมียอดซื้อหุ้นสะสมนับจากต้นเดือนเมษายนจนสิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,535 ล้านบาท แต่ถ้ารวมยอดซื้อสุทธินับจากต้นปีมีจำนวนทั้งสิ้น 30,722 ล้านบาท
3 ปีติดต่อกันแล้วที่นักลงทุนต่างชาติ ลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเทขายหุ้นทิ้งต่อเนื่อง มียอดขายหุ้นสุทธิรวมประมาณ 4.5 แสนล้านบาท และทำให้ดัชนีหุ้นทรุดตัวลง กลายเป็นตลาดหุ้นที่ผลตอบแทนติดลบอันดับต้น ๆ ของโลก
สิ้นปี 2568 ดัชนี ฯ ปิดลงที่ระดับ 1259.67 จุด โดยการกลับมาของต่างชาติ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้หุ้นพุ่งทะยานขึ้น จนขึ้นไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ประมาณ 1545 จุด ก่อนสงครามตะวันออกกลางจะปะทุขึ้น และฉุดให้ดัชนี ฯ ถูกรูดลงไปที่ระดับ 1331 จุด หลังจากนั้นจึงดีดตัวขึ้นมา ล่าสุดวันที่ 10 เมษายนปิดที่ระดับ 1506.74 จุด
เมื่อเทียบกับจุดปิดเมื่อสิ้นปี 2568 ดัชนี ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว 242.54 จุด และกลายเป็นตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นอันดับต้น ๆ ของโลกนับจากต้นปี
ต่างชาติยังดำรงบทบาทสำคัญชี้นำตลาดหุ้นไทย เพราะถ้าไม่กลับมาซื้อหุ้นคืน หุ้นไทยอาจตกอยู่ในความเงียบเหงาซบเซา และทรุดตัวลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
แต่ต่างชาติ บรรจุตลาดหุ้นไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ และเริ่มทยอยโยกเงินกลับเข้ามาลงทุนแล้ว โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่มั่นใจว่า ปี 2569 ต่างชาติจะเข้ามาซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นกองหนุนสำคัญที่พลิกฟื้นบรรยากาศการลงทุนให้กลับมาสู่ความสดใส
เพียงแต่หุ้นที่อยู่ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ เป็นหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มหลัก มีผลประกอบการที่ดี แนวโน้มการเติบโตสดใส และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจลงทุนหุ้นขนาดกลางบางตัวบ้าง
ส่วนหุ้นขนาดเล็ก ไม่อยู่ในความสนใจของต่างชาติ การฟื้นตัวของตลาดหุ้น จึงไม่ส่งอานิสงส์ลงไปถึงหุ่นขนาดเล็ก หุ้นตัวเล็กตัวน้อย โดยเฉพาะหุ้นในตลาด MAI จึงยังไม่ฟื้น นักลงทุนรายย่อยจำนวนหลายล้านคนที่นิยมเก็งกำไรหุ้นตัวเล็ก จึงยังติดหุ้นอยู่บนยอดดอย
สงครามตะวันออกกลาง ใกล้จะปิดฉากลงแล้ว และเชื่อกันว่า นักลงทุนต่างชาติจะทยอยหอบเงิน กลับมาไล่ซื้อหุ้นคืน เพราะปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจ ค่า พี/อี เรโชไม่สูงนัก ถ้าตัดหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTAอ อกจากการคำนวณดัชนี ฯ และตัดออกจากการคำนวณอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด ซึ่งจะทำให้อัตราเงินปันผลเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ 5%
ฝรั่งทุบตลาดหุ้นไทยจนโงหัวไม่ขึ้นมา 3 ปีแล้ว ถ้าปีนี้ฝรั่งกลับมาไบ่ซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องจากช่วงต้นปี
บางทีดัชนีหุ้นปี '69 อาจพุ่งทะลุทะลวงไปไกลถึง 1600 จุดได้เหมือนกัน