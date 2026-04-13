KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 31.70-32.70 เกาะติดเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน/ทิศทาง Flow

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ (16-17 เม.ย.) ที่ระดับ 31.70-32.70 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 69 ที่ 32.12 บาท/ดอลลาร์ โดยในระหว่างสัปดาห์เงินบาททยอยแข็งค่าผ่านแนว 32.00 ไปทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 31.87 บาท/ดอลลาร์ สอดคล้องกับทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียที่ได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกรับความหวังว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจทยอยคลี่คลายลง หลังสหรัฐฯ อิหร่าน และพันธมิตรของทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดทางไปสู่ขั้นตอนเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
นอกจากนี้สถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของต่างชาติ ก็เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมของเงินบาทในระหว่างสัปดาห์ด้วยเช่นกัน
เงินบาทอ่อนค่าลงบางส่วนช่วงท้ายสัปดาห์ แต่กรอบการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ฯ ยังคงเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากตลาดรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นระหว่างอิสราเอลและเลบานอน และการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่จะเริ่มในวันที่ 11 เม.ย.นี้อย่างใกล้ชิด
สำหรับในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รายงาน World Economic Outlook ของ IMF และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนเม.ย. รายงาน Beige Book ของเฟด และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมี.ค. ของจีน และดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมี.ค. ของยูโรโซน