100 วันปี 69 ตลาดหุ้นไทยเดือด 10 อันดับหุ้นดังพุ่ง-พังมากสุด!

100 วันแรกของปี 2569 ตลาดหุ้นไทย แม้จะข้ามเส้น 1,500 จุด มาแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ทว่าโลกยังเผชิญความตึงเครียดจากสงครามในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันพุ่ง และแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังไม่จบง่าย ๆ รวมถึง เงินทุนต่างชาติไหลเข้า-ออกอย่างรวดเร็ว อีกทั้งหุ้นใหญ่ DELTA ติด Cash Balance โดยครั้งนี้จะพาไปเปิดโผ 10 อันดับหุ้นดัง “ดีดสุด-ดับสุด” ในรอบ 100 วันนี้
1.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +107.40 %,ช่วง 5 วัน -3.14%,ช่วง 1 เดือน +34.06%,10 เม.ย.ปิด 9.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.65/4.14 บาท,ค่าP/E 7.24 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.57%, Market Cap 53,869.06 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 31.74%,นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 17.94%
2.MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +98.05%,ช่วง 5 วัน -1.61%,ช่วง 1 เดือน -5.43%,10 เม.ย.ปิด 6.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.50/2.74 บาท,ค่า P/E- เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,Market Cap 4,191.31 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด กระทรวงการคลัง 65.80%, ธนาคาร ออมสิน11.48%
3.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +87.40%,ช่วง 5 วัน -7.75%,ช่วง 1 เดือน -5.56%,10 เม.ย.ปิด 11.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.60/5.25 บาท,ค่าP/E 9.28 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.57%,Market Cap 18,077.05 ล้านบาท, ถือใหญ่สุดบริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 19.62%
4.DELTAบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +83.24 %,ช่วง5วัน +16.97%,ช่วง 1เดือน +23.83%,10 เม.ย.ปิด 317.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์319.00/63.00 บาท,ค่าP/E159.35 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 0.19%,Market Cap. 3,954,199.72 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD. 42.85%
5.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +73.81%,ช่วง 5 วัน +2.10%,ช่วง 1 เดือน +35.19%,10 เม.ย.ปิด 36.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 37.75/16.30 บาท,ค่า P/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.37%,Market Cap 164,572.99 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.18%
6.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +70.71%,ช่วง 5 วัน -7.65%,ช่วง 1 เดือน +44.44%,10 เม.ย.ปิด 1.69 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.00 0.70 บาท,ค่า P/E- เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 0.59%,Market Cap 34,534.17 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.05%
7.HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +61.04%,ช่วง 5 วัน +2.94%,ช่วง 1 เดือน +11.23%,10 เม.ย.ปิด 26.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 29.50/15.10 บาท,ค่า P/E 34.67 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.81%,Market Cap 23,240.87 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด OMAC (HK) LIMITED 19.48%,นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 1.88%
8.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +52.17%,ช่วง 5 วัน -2.00%,ช่วง 1 เดือน +27.60%,10 เม.ย.ปิด 24.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.25/14.60 บาท,ค่าP/E- เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.86%,Market Cap 137,556.52 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด 65.69%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.83%,สำนักงานประกันสังคม 1.68%
9.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +42.51%,ช่วง 5 วัน -0.42%,ช่วง 1 เดือน +6.25%,10 เม.ย.ปิด 59.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 64.25/37.75 บาท,ค่า P/E 10.42 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.46%,Market Cap 888,920.34 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 29.28%
10.STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +41.80%,ช่วง 5 วัน -2.26%,ช่วง 1 เดือน +11.61%,10 เม.ย.ปิด 17.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 18.50/10.30 บาท,ค่า P/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.89%,Market Cap 26,572.80 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 22.41%
10 อันดับหุ้นดังพังสุดตั้งแต่ต้นปี
1.JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -17.16%,ช่วง 5 วัน -1.77%,ช่วง 1 เดือน -1.77%,10 เม.ย.ปิด 1.11 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.80/1.06 บาท,ค่าP/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,Market Cap 9,204.20 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด นาย พิชญ์ โพธารามิก 50.31%
2.JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -15.95%,ช่วง 5 วัน +2.37%,ช่วง 1เดือน -4.42%,10 เม.ย.ปิด 54.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 93.50/23.00 บาท,ค่าP/E 5,305.70 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,Market Cap. 38,148.69 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 44.14%,นาย พิชญ์ โพธารามิก 2.78%,บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 1.09%
3.BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -15.60%,ช่วง 5 วัน +0.85%,ช่วง 1 เดือน 0.00%,10 เม.ย.ปิด 11.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.60/9.00 บาท,ค่าP/E 18.52 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.46%,Market Cap 31,022.11 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD. 31.49%,นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 23.84%,สำนักงานประกันสังคม 1.63%
4.OKJ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -15.35%,ช่วง 5 วัน -0.58%,ช่วง 1 เดือน -5.52%,10 เม.ย.ปิด 3.42 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.75/3.38 บาท,ค่าP/E 29.58 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.05%,Market Cap 2,082.78 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด นาย ชลากร เอกชัยพัฒนกุล 22.06%
5.TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -13.82%,ช่วง 5 วัน -2.24%,ช่วง 1 เดือน -5.76%,10 เม.ย.ปิด 6.55 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.90/6.45 บาท,ค่า P/E 13.52 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.53%,Market Cap. 3,160.90ล้านบาท, ถือใหญ่สุด BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS 24.00%
6.MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -13.33%,ช่วง 5 วัน -8.08%,ช่วง 1 เดือน -18.75%,10 เม.ย.ปิด 0.91 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.16/0.69 บาท,ค่าP/E- เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,Market Cap 3,158.66 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด นาย พิชญ์ โพธารามิก 47.96%
7.AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -12.79%,ช่วง 5 วัน +3.02%,ช่วง 1 เดือน +1.63%,10 เม.ย.ปิด 93.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 122.50/86.50 บาท,ค่า P/E 7.50 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.88%,Market Cap 23,437.50 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.35.12%
8.CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี-12.64%,ช่วง 5 วัน -1.94%,ช่วง 1เดือน +7.80%,10 เม.ย.ปิด 38.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 64.50/32.75 บาท,ค่า P/E 16.38 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.42%,Market Cap 38,000.00 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด 25.01%,ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ21.00%,นาย ยืนยง โอภากุล 7.05%,นาย เสถียร เสถียรธรรมะ 2.72%,นาง ลินจง โอภากุล 2.63%,น.ส. ณิชา โอภากุล 1.78%,นาย วรมัน โอภากุล 1.51%,น.ส.นัชชา โอภากุล 1.50%
9.PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -12.30%,ช่วง 5 วัน -1.80%,ช่วง 1 เดือน -3.53%,10 เม.ย.ปิด 16.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.75/15.70 บาท,ค่า P/E 15.67 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.05%,Market Cap 12,895.32 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ 37.27%
10.TIDLOR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -11.76%,ช่วง5วัน -2.60%,ช่วง 1 เดือน-14.29%,10 เม.ย.ปิด 15.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 22.50/13.40 บาท,ค่าP/E 8.81 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.27%,Market Cap 43,438.94ล้านบาท, ถือใหญ่สุด