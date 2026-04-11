CP LAND มุ่งสร้างมาตรฐานคุณภาพ ตอกย้ำเป้าหมายความยั่งยืนด้วยความสำเร็จและรางวัลระดับสากล

CP LAND เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 สอดคล้องกับเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) ผ่านการพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งธุรกิจที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ประชุมทั่วประเทศ
ความก้าวหน้าดังกล่าวสะท้อนผ่านการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปีของ CP LAND พร้อมด้วยความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและเวทีนานาชาติ อาทิ Thailand Energy Awards 2024–2025 จากกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE), MEA Energy Awards จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA), ACES Awards (Community Initiative Award) จาก MORS Group ประเทศมาเลเซีย และ AMCHAM Corporate Impact Awards 2025 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า CP LAND ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าในระยะยาวผ่านการบูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร
“สำหรับ CP LAND ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวคิด แต่เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ต้องสร้างผลลัพธ์ได้จริงในทุกมิติ ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร เราเชื่อว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ต้องตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในระยะยาว และเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต” นายกีรติ กล่าว
นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานบริการองค์กร CP LAND กล่าวว่า CP LAND ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการออกแบบอาคาร การเลือกใช้เทคโนโลยี ไปจนถึงการบริหารจัดการในระยะยาว ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สามารถติดตามและวัดผลได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีโครงการสำคัญที่สะท้อนแนวทางดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ที่มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงระบบหลัก เช่น ระบบปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ C.P. Tower ในหลายทำเล เช่น สีลม นอร์ธ ปาร์ค และพญาไท ได้พัฒนาเป็นอาคารสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Building) ที่ผสานเทคโนโลยีควบคุมพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้รับรางวัลทั้งด้านพลังงานและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ
ด้านศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ขอนแก่น (KICE) ได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และพัฒนาสู่การเป็นสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ขณะที่กลุ่มโรงแรมในเครือฟอร์จูนได้รับรางวัล Green Hotel จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand
นอกจากนี้ CP LAND ยังได้รับการยอมรับในมิติ ESG อย่างรอบด้าน ทั้งรางวัลด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ (Zero Accident Award จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท.) รางวัลด้านการสื่อสารองค์กร (Best Corporate Marketing & Media Relations จากเวที Siamrath Awards) รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการด้านนวัตกรรม เช่น โครงการ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร พร้อมทั้งได้รับการจัดอันดับเป็น Top 10 Developers 2025 จาก Hubexo Asia Awards (เดิม BCI Asia Awards) ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่พิจารณาจากศักยภาพการพัฒนาโครงการ มูลค่าโครงการ และมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green Building)
“จากความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ CP LAND ที่มุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับความยั่งยืน ไม่เพียงสร้างคุณค่าให้กับองค์กร แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้อาคาร ลูกค้า และสังคม ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” นายจักรพันธ์ กล่าว
CP LAND ยังคงมุ่งมั่นต่อยอดแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2050 อย่างต่อเนื่องและวัดผลได้.