ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตเคทีซีที่ AA แนวโน้ม Stable-ระบุสถานะ-ธุรกิจแข็งแกร่ง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี)เผย ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “AA” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” รวมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบัน และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ที่ระดับเดียวกัน โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ในการชำระหนี้และสนับสนุนการขยายธุรกิจในระยะต่อไป
ทริสเรทติ้งระบุว่าอันดับเครดิตของเคทีซีได้รับการสนับสนุนจากสถานะการเป็น “บริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 49.3% และให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเงินทุน ช่องทางการตลาด และการดำเนินธุรกิจ โดยเคทีซีถือเป็นหน่วยธุรกิจหลักด้านสินเชื่อผู้บริโภคของกลุ่มกรุงไทย ครอบคลุมธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน
ด้านผลการดำเนินงาน ทริสเรทติ้งประเมินว่าเคทีซีมีสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมาก จากความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 7,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดลูกหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นเป็น 14.4% และปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโต 4% สูงกว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ระดับเพียง 0.7% จำนวนบัตรเครดิตในระบบเพิ่มขึ้น 6% สวนทางกับภาพรวมอุตสาหกรรมที่หดตัว สะท้อนถึงความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายไปยังกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ (Gen Z) อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเคทีซียังมีโครงสร้างรายได้ที่สมดุล โดยรายได้ค่าธรรมเนียมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22–23% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ ในปี 2569 เคทีซีตั้งเป้าออกบัตรเครดิตใหม่ประมาณ 250,000 ใบ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้สูงควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มการกระจายตัวของพอร์ตสินเชื่อ นอกจากนี้ เคทีซียังอยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันภัย เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ โดยอาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการเสริมศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ด้านคุณภาพสินทรัพย์ ของเคทีซียังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งในอุตสาหกรรม โดย ณ สิ้นปี 2568 อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 1.8% ลดลงจากปีก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
ทริสเรทติ้งสรุปว่า แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” สะท้อนมุมมองว่าเคทีซีจะยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้านการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพสินทรัพย์ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ แม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม