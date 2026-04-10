ทีทีบีมัดรวมโซลูชันหนุนลูกค้า-พนง.ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ–น้ำมันแพง

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (ทีทีบี)เดินหน้าดูแลทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และพนักงานทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์อย่างตรงจุด ช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวน
ลูกค้าบุคคล รับส่วนลดน้ำมัน-รถไฟฟ้า
ทีทีบีช่วยลดผลกระทบจากน้ำมันแพง ด้วยสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง การบริหารค่าใช้จ่าย และความคุ้มครองที่ครอบคลุม
-การเดินทาง: เดินทางในกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และสีแดง แตะชำระด้วย EMV Contactless ผ่านบัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืน 50% ส่วนลูกค้าที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวทั่วไทยโดยรถยนต์ เติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิต ttb ที่ปั๊มบางจาก และคาลเท็กซ์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
-บริหารค่าใช้จ่าย: บัตรเครดิต ttb ช่วยลดความกังวลในการใช้จ่ายได้อย่างยืดหยุ่น โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้เองกับบริการ ttb so goood ผ่านแอป ttb touch ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งในวันนี้และอนาคต
-ความคุ้มครอง: อุ่นใจยิ่งขึ้นในการเดินทางทั่วไทย ทีทีบีมอบประกันอุบัติเหตุฟรี (ของบมจ.ธนชาตประกันภัย) เบิกค่ารักษาสูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพียงมีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี และคงเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ทุกวันตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน รับความคุ้มครองฟรีในเดือนถัดไปอัตโนมัติไม่ต้องสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทประกันกำหนด
หนุน SME เสริมสภาพคล่อง ให้ธุรกิจไม่สะดุด
สถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME เผชิญกับภาวะต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น ทีทีบีมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและโซลูชัน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน และลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้ต่อเนื่องในช่วงเศรษฐกิจผันผวน
-สนับสนุนและตอบรับมาตรการของภาครัฐ อาทิ SMEs Credit Boost และ GSB พลิกฟื้นธุรกิจไทย เพื่อร่วมผลักดันให้สินเชื่อ SME กลับมาขยายตัว และประคองเศรษฐกิจไทยโดยรวมให้เดินหน้าได้
-ทีทีบี เอสเอ็มอี สมาร์ท พลัส ตอบโจทย์ SME อย่างแท้จริง ช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดต้นทุนทางการเงิน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 333% ของมูลค่าหลักประกัน และดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ใน 2 ปีแรก เน้นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ SME เข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น และเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
ดูแลพนักงานทีทีบี ลดภาระค่าครองชีพ
ทีทีบียกระดับการช่วยเหลือพนักงานประจำของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร เพื่อลดผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผ่าน 3 แนวทางหลัก
-ทำงานแบบ Work from Home 2 วัน/สัปดาห์ เพื่อลดภาระค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
-มอบเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่ยังต้องปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
-ส่งเสริมการใช้รถร่วมกัน (Car Pool) เพื่อลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และลดปริมาณรถบนท้องถนน