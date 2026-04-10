แสนสิริ ช่วยแบ่งเบาภาระ “ผ่อนให้ 36 เดือน” 101 โครงการ พร้อมอยู่ทั่วปท. เป็นเจ้าของบ้านในราคาเริ่มต้น 9 แสน

แสนสิริ เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการเป็นแบรนด์ที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุด (Top of Mind) ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ชูวิสัยทัศน์ “บ้านคือจุดเริ่มต้นของชีวิตและพื้นที่แห่งความมั่นคง” เปิดตัวแคมเปญที่คิดมาจากความเข้าใจลูกค้าและเดินหน้าตามความตั้งใจในการแบ่งเบาภาระ “แสนสิริผ่อนให้ 36 เดือน” จ่ายให้ทั้งต้นทั้งดอก ครอบคลุม 101 โครงการทั่วไทย ทั้งบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เริ่มต้นเพียง 9 แสนบาท*
“เข้าใจ” ในวันที่โลกไม่แน่นอน
ท่ามกลางสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ท้าทายสำหรับทุกคน ทั้งเศรษฐกิจที่ผันผวน สถานการณ์โลกที่ส่งผลต่อค่าครองชีพ และความไม่แน่นอนที่เราเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวัน แสนสิริเข้าใจคนที่อยากมีบ้าน เพราะเราเชื่อว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่คือ "ความมั่นคง" และพื้นที่ของความสบายใจ คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีในทุกวัน
ในวันที่โลกไม่ง่าย การเริ่มต้นชีวิตใน “บ้านที่ดี” เพื่อให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร แสนสิริพร้อมอยู่เคียงข้างด้วยเจตนารมณ์และความตั้งใจในการแบ่งเบาภาระ ในแคมเปญ “แสนสิริผ่อนให้ สูงสุดถึง 36 เดือน” เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีบ้านง่าย ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อน สบายใจนานตลอดระยะเวลา 3 ปี และสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ เพราะแสนสิริผ่อนให้ ทั้งต้น ทั้งดอก นานสูงสุด 36 เดือน ครอบคลุมถึง 101 โครงการบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ทั่วประเทศ พร้อมรับข้อเสนอดีๆ อีกมากมาย
บ้าน
oแสนสิริผ่อนให้ 36 เดือน*
oส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท*
oรับคืนสูงสุด 3 ล้าน*
oช่วยออกค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาท*
ทาวน์โฮม
oแสนสิริผ่อนให้ 36 เดือน*
oหรือ รับคืนสูงสุด 8 แสน*
oจองเริ่มต้น 999 บาท
oฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน
oช่วยออกค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาท*
คอนโดมิเนียม
oอยู่ฟรี! สูงสุด 36 เดือน*
oฟรี! ค่าส่วนกลาง 10 ปี*
oลดสูงสุด 2.5 ล้าน*
oช่วยออกค่าน้ำมันสูงสุด 50,000 บาท*
oฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน, ฟรี! เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า*
oสิทธิพิเศษอื่นๆ และแพ็กเกจดูแลบ้านจาก Plus Concierge
สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่ในแคมเปญ แสนสิริผ่อนให้ 36 เดือน อาทิ
•สิริ เพลส พระราม 2 - วงแหวน ไม่ต้องผ่อนนาน 36 เดือน* รับคืนสูงสุด 3 แสน* พิเศษ 8.59 ล้าน*
•อณาสิริ สรงประภา ไม่ต้องผ่อนนาน 36 เดือน* รับคืนสูงสุด 7 แสน* พิเศษ 5.99 ล้าน*
•สราญสิริ จตุโชติ ไม่ต้องผ่อนนาน 36 เดือน* รับคืนสูงสุด 5 แสน* พิเศษ 8.59 ล้าน*
•เศรษฐสิริ บางนา กม.10 ลดสูงสุด 10 ล้าน* รับคืนสูงสุด 3 ล้าน* พิเศษ 24.9 ล้าน*
•คอนโดมี นวนคร ลดสูงสุด 1.5 แสน* ฟรี! ค่าส่วนกลาง 10 ปี* รับค่าโอน เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า* พิเศษ 1.09 ล้าน*
•เอ็กซ์ที พญาไท ลดสูงสุด 2.5 ล้าน* ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปี*และทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* พิเศษ 5.49 ล้าน*
•แคนวาส เชิงทะเล ลดสูงสุด 1.3 ล้าน* ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปี* รับแพ็กเกจ Plus Concierge 1 ปี* พิเศษ 8.9 ล้าน*
•เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ลดสูงสุด 3.5 แสน* ฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* พิเศษ 3.49 ล้าน*
แสนสิริ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากการจัดแคมเปญที่ดีเช่นเดียวกับไตรมาสแรก ด้วยความโดดเด่นของแคมเปญที่คิดมาเพื่อลูกค้า ตอบโจทย์ทุกความกังวล และตอบรับความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ซึ่งเมื่อรวมกับจุดแข็งที่แตกต่างของแสนสิริ ทั้งในด้านคุณภาพ ดีไซน์ รวมถึงการบริการหรือ Sansiri Service จากการมอบบริการที่ดีที่สุดทั้งก่อนและหลังการขาย ยังรวมถึง LIV-24 ที่ดูแลความปลอดภัยส่งตรงจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง มาตรฐานแสนสิริที่พร้อมดูแลทุกจุดในโครงการ พร้อมพริวิเล็จมากมายจากแสนสิริ แฟมิลี่ รวมถึงการผนึกพันธมิตรสถาบันการเงินต่างๆ ที่ร่วมให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่าย ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะให้การตอบรับในที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์แสนสิริ เพื่อความพร้อมในการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพตอบรับความต้องการของคนอยากมีบ้านในทุกสถานการณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://siri.ly/hZimzm4
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนด กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569