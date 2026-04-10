ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.12-แกว่งตัวในกรอบอ่อนค่าสอดคล้องราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10เม.ย.69)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 32.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทยังคงแกว่งตัวในกรอบอ่อนค่าสอดคล้องกับการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วน เนื่องจากตลาดรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นระหว่างอิสราเอลและเลบานอน และการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่จะเริ่มในวันที่ 11 เม.ย.นี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,907 ล้านบาท แต่อยู่ในฝั่งขายสุทธิพันธบัตรไทย 11,710 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.70-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รายงาน World Economic Outlook ของ IMF และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมี.ค. ของจีน