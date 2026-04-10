DeeMoney โชว์ศักยภาพระบบชำระเงินระหว่างประเทศในงาน Money20/20 Asia 2026

DeeMoney (ดีมันนี่) บริษัทฟินเทคด้านการชำระเงินข้ามประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกาศเข้าร่วมงาน Money20/20 Asia 2026 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความเชื่อมโยงทางการเงิน (Financial Connectivity) ระดับภูมิภาคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยขนาดของแพลตฟอร์มที่ปัจจุบันรองรับธุรกรรมการโอนเงินขาเข้าประเทศประมาณ 35% ของทั้งหมด
DeeMoney เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพการเชื่อมต่อทางการเงินของประเทศไทยสู่ระดับสากล ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบกฎหมายในประเทศไทย ปัจจุบันแพลตฟอร์ม DeeMoney รองรับธุรกรรมการโอนเงินขาเข้าประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศไทย นำไปสู่การไหลเวียนของเม็ดเงินระหว่างประเทศอย่างครบวงจรและราบรื่น ทั้งกับบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่รองรับธุรกรรมได้แล้วกว่า 12 ล้านรายการ และมูลค่าการชำระเงินรวม (Total Payment Volume: TPV) มากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะประตูเชื่อมโยงไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานระดับโลกและการค้าระหว่างประเทศ
“ภารกิจของเรา คือ การทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องง่าย ถูกต้อง และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” นายอัศวิน พลพงศ์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง DeeMoney กล่าว “ในช่วงที่ประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับตลาดโลกมากยิ่งขึ้นDeeMoney ก็กำลังก้าวข้ามบริการโอนเงินแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างโครงสร้างระบบชำระเงินที่จำเป็นต่อการเชื่อมประเทศไทยไปยังตลาดเศรษฐกิจโลกต่อไป”
DeeMoney จะร่วมขับเคลื่อนการอภิปรายเชิงลึกในประเด็นสำคัญที่กำหนดทิศทางของระบบการชำระเงินยุคใหม่ตลอดทั้งงาน เริ่มจากการมุ่งหาแนวทางการลดช่องว่างด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุที่แรงงานข้ามชาติบางกลุ่มยังคงหลีกเลี่ยงช่องทางการโอนเงินที่ถูกกฎหมาย บริษัทยังต้องการชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมดิจิทัลเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่าสำหรับกลุ่มประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินเหล่านี้ ผ่านการค้นหาอุปสรรคสำคัญ ทั้งประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และเรื่องเอกสาร
นอกจากนี้ DeeMoney ต้องการเน้นย้ำถึงบทบาทของความเชื่อมั่นด้านกฎระเบียบในฐานะเสาหลักของกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยวางรากฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการโอนเงินที่ปลอดภัยท่ามกลางสภาพการณ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป้าหมายดังกล่าวจะถูกต่อยอดไปสู่การนำเสนอพัฒนาการของการชำระเงินระหว่างประเทศ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง รองรับการขยายตัวในระดับขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อที่จำเป็นเพื่อเสริมศักยภาพให้ทั้งบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงโอกาสในเวทีโลกได้อย่างราบรื่น
นางรัศเมฆ ศรีเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง DeeMoney กล่าวว่า “อนาคตของการโอนเงินระหว่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นด้วย” เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เส้นทางการเงินระหว่างประเทศไทยกับทั่วโลกมีการเคลื่อนย้ายเงินมูลค่ากว่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเชื่อมโยงผู้คนอีกหลายล้านชีวิต สิ่งที่เราสร้างขึ้นที่ DeeMoney เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เมื่อเรามีทั้งความโปร่งใส กฏระเบียบที่น่าเชื่อถือ และความเข้าใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง การเติบโตไปข้างหน้าก็จะตามมา”
คณะผู้บริหารจาก DeeMoney จะขึ้นเวทีงาน Money20/20 Asia ในวันที่ 21 เมษายน เพื่อร่วมสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของแวดวงการเงิน โดย นายอัศวิน พลพงศ์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง จะร่วมแบ่งปันมุมมองและบทเรียนเชิงลึกในฐานะผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “Founder Stories: Lessons from the Frontlines” ขณะที่ นางรัศเมฆ ศรีเศรษฐี กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในเวทีเสวนาเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อ “Global Money Moves: Connecting Commerce with Cross-Currency Payments” เพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ และตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำทางความคิดของบริษัท
