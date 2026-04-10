หุ้นปิดพุ่ง 17.18 จุดรับแรงหนุน DELTA-กลุ่มชิ้นส่วนฯ สลับแรงขายหุ้นใหญ่ถ่วง จับตาเจรจาสันติภาพ

SET ปิดที่ 1,506.84 จุด เพิ่มขึ้น 17.18 จุด (+1.15%) มูลค่าซื้อขาย 43,883.66 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับต้วขึ้นจากแรงหนุนหุ้น DELTA ถึง 17 จุด รวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาจากแนวโน้มดีมานด์รถ EV เร่งตัวขึ้นจากปัญหาน้ำมันแพง ทำให้ตลาด Risk on ขณะที่มีแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่อย่าง KTB PTT ลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวสงกรานต์ออกมากดดัน แนวโน้มสัปดาห์หน้ายังคาดการณ์ได้ยากขึ้นกับการเจรจา สหรัฐ-อิหร่าน อิสราเอล-เลบานอน ให้แนวรับ 1,470 จุดมีโอกาสยืนได้ และแนวต้าน 1,520 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีดีดตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,510.02 จุด และจุดต่ำสุด 1,494.60 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 250 หลักทรัพย์ ลดลง 170 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 237 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าววา ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ ปัจจัยหลักมาจาก DELTA ดึงตลาดขึ้นมาทั้ง 17 จุด หากไม่นับรวม DELTA ภาพรวมตลาดอาจติดลบ รวมถึงแรงซื้อกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาสูงมาก ทำให้รถ EV กลับมาน่าสนใจ ส่งผลต่อเนื่องถึงดีมานด์อุปการณ์ไฮเทคในยานยนต์ เป็นแรงหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ทำให้ตลาด Risk on
ขณะเดียวกัน ก็มีแรงขายหุ้นใหญ่ อาทิ KTB ที่ขึ้น XD, PTT สลับออกมากดดัน โดยส่วนใหญ่เป็นการขายลดความเสี่ยง เนื่องจากตลาดหุ้นไทยจะหยุดยาว 3 วันทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์สัปดาห์หน้า
แนวโน้มสัปดาห์หน้าประเด็นสถานการณ์ตะวันออกกลางยังมีความเปราะบางค่อนข้างมาก แม้ว่าภาพรวมวันนี้อยู่ในภาวะ Risk on มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จากความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐ-อิหร่านที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ และอิสราเอล-เลบานอนในสัปดาห์หน้า ยังคาดการณ์ยาก แต่ตลาดหุ้นไทยถือว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นในเอเชีย และดัชนีก็กลับตัวปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสงครามแล้ว พร้อมให้แนวรับ 1,470 จุดมีโอกาสยืนได้ และแนวต้าน 1,520 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,748.34 ล้านบาท ปิดที่ 317.00 บาท เพิ่มขึ้น 19.00 บาท
KTB(XD) มูลค่าการซื้อขาย 2,911.06 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 2.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,987.80 ล้านบาท ปิดที่ 192.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,884.69 ล้านบาท ปิดที่ 145.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,870.80 ล้านบาท ปิดที่ 151.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง