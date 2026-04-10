PCE ดัน “รินทิพย์” บุก 7-Eleven ทั่วประเทศ

"เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ " เดินเกมรุกตลาดค้าปลีก ส่งน้ำมันปาล์มโอเลอินบรรจุขวด แบรนด์ “รินทิพย์” ขนาด 1 ลิตร วางขายใน 7-Eleven ครบทุกสาขาทั่วประเทศ ฟากผู้บริหาร “พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล” ระบุ ตั้งเป้ายอดขายปี 69 เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 ล้านขวด หนุนผลงานเติบโตทะลุเป้า
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PCE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เริ่มวางจำหน่ายน้ำมันปาล์มสำหรับประกอบอาหารภายใต้แบรนด์ “รินทิพย์” ชนิดขวดขนาด 1 ลิตร ผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
การขยายช่องทางจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ให้สามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัทมีการวางจำหน่ายในกลุ่ม Modern Trade เป็นหลัก อาทิ CJ More กว่า 1,800 สาขาทั่วประเทศ รวมถึง ห้างสหไทย, Mother Marche, Super Cheap และช่องทางรถจำหน่ายเคลื่อนที่ (Cash Van) ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยกำหนดราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้น
สำหรับแผนธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอินบรรจุขวด แบรนด์ “รินทิพย์” ขนาด 1 ลิตร ใน Modern Trade ทุกช่องทางรวม 7-Eleven มากกว่า 5 ล้านขวดต่อปี โดยคาดว่า จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท ทั้งนี้ การขยายตลาดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนรายได้ของแบรนด์ “รินทิพย์” ให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ตามเป้าหมายที่วางไว้