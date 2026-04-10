โบรกมองหุ้นเครื่องดื่มยังแกร่ง แม้ราคาน้ำตาลจ่อขยับขึ้นแต่เชื่อกระทบจำกัด ชู CBG-ICHI เด่นสุดในกลุ่ม

บล.กรุงศรี ระบุจากที่มีข่าวว่าอาจจะมีการขึ้นราคาน้ำตาลในเดือนพ.ค.ที่จะถึงนี้ เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นนั้น คาดว่าอาจส่งผลจำกัดต่อกลุ่มเครื่องดื่ม เนื่องจากผู้ประกอบการเครื่องดื่มได้มีการล็อคราคาน้ำตาลไว้แล้ว ส่วนใหญ่ถึงปลายเดือนมิ.ย.69 ทำให้อาจลดผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะ CBG ล็อกไว้ถึงเดือนก.ย.69
ในแง่ต้นทุน ICHI มีสัดส่วนน้ำตาลต่อ COGS ที่ 8% ตามมาด้วย SAPPE 5%, CBG 4% และ OSP 2% โดยประเมินว่าหากน้ำตาลขึ้นราคา 1% จะมีผลกระทบ (เต็มปี) ต่อกำไร ICHI 1.5%, SAPPE 0.13%, OSP and CBG 0.1%
อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมอง Bullish ต่อกลุ่ม โดยเลือก CBG (TP THB60) และ ICHI (TP THB16) เป็นหุ้นเด่นสำหรับกลุ่ม เนื่องจากเราคาดว่ายอดขายและกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง valuation ไม่แพง และสำหรับ ICHI ยังมีเงินปันผล 6-7%
ทั้งนี้ รายงานข่าว 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยถึงการพิจารณาทบทวนโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำตาลทรายให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และราคาน้ำมันที่ส่งผลต่อค่าขนส่ง โดยคาดว่าจะเริ่มมีผลในช่วงเดือนพ.ค.นี้ เป็นต้นไป
โดยในช่วงนี้ผู้ประกอบการจะตรึงราคาขายปลีกน้ำตาลทรายตลอดเดือนเม.ย. 69 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ก่อนจะเริ่มใช้โครงสร้างราคาใหม่ในเดือนพ.ค. 69 ซึ่งการปรับราคาครั้งนี้จะปรับเฉพาะราคาขายปลีก สำหรับภาคครัวเรือนเท่านั้น
ขณะที่ราคาจำหน่ายให้ภาคอุตสาหกรรมจะยังไม่มีการปรับในรอบนี้ โดยแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆต้องปรับตัวสูงขึ้นตาม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชนในทางอ้อม