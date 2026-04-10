CHAO กางแผนยุทธศาสตร์ JUMP+ ปักธงปี 71 รายได้โต 10-15%

"เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี "เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผ่านโรดแม็ป 3 ปี ระหว่างปี 2569-2571 เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปักธงปี 2571 ดันรายได้เติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) 10-15% ต่อปี และสัดส่วนรายได้จากตลาดส่งออกโตทะลุ 27% ชูยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจ 360 องศา ทั้งการเสริมแกร่งตลาดภายในประเทศ ขยายการเติบโตในตลาดระดับโลกโดยเฉพาะตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา
นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHAO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ หรือ โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับการประกาศแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan) โดยตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตของรายได้ในปี 2571 เฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 10% - 15% เมื่อเทียบกับฐานรายได้ 1,433 ล้านบาทในปี 2568 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CHAO ในการเดินหน้าสร้างการเติบโตในตลาดระดับโลก ผ่านแผนการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตที่ครอบคลุมทุกมิติ
สำหรับตลาดในประเทศ (Domestic Business) บริษัทฯ มุ่งยกระดับช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบ ในกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) จะเน้นสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับลูกค้ารายหลัก ร่วมวางแผนส่งเสริมการขายและเพิ่มพื้นที่จัดแสดงสินค้าในพื้นที่ที่มีการมองเห็นสูง ขณะที่ช่องทางร้านค้าดั้งเดิม (Traditional Trade) จะปรับโมเดลมาใช้ผู้ค้าส่งโดยตรงเพื่อเจาะร้านค้าชุมชนทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ยังเร่งเครื่องบุกช่องทางออนไลน์ โดยพัฒนาระบบจำหน่ายของบริษัทฯ เอง ผ่าน LINE, Facebook และเว็บไซต์ เพื่อลดการพึ่งพาแพลตฟอร์ม E-commerce ภายนอก พร้อมจัดแคมเปญและการตลาดแบบครบวงจร 360 องศา
ด้านการขยายตลาดต่างประเทศ (International Market Expansion) บริษัทฯ เดินหน้าบุกตลาดหลักอย่างเต็มกำลัง โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมขยายจุดจำหน่ายจากเครือข่ายร้านค้าเอเชียและ Specialty Stores เข้าสู่ช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตกระแสหลัก (Mainstream Supermarkets) เพื่อขยายฐานลูกค้าในวงกว้าง พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้จากแบรนด์ของบริษัทฯ (Own-Brand) เพื่อยกระดับอัตรากำไร ควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้า OEM เดิมไว้ ส่วนใน ประเทศจีน จะเดินหน้าสรรหาตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ ขยายเครือข่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขาย นอกจากนี้ ยังเตรียมกรุยทางเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง อาทิ กลุ่มประเทศฮาลาลและยุโรป ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์รสนิยมท้องถิ่น
ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งบริหารพอร์ตโฟลิโอภายใต้แนวคิด “Better-for-You Snack” เพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตรากำไร โดยเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม กลุ่มสินค้าข้าวตังด้วยรูปแบบและรสชาติใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความนิยมในแต่ละตลาดโลก สำหรับกลุ่มขนมแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จะมีการขยายไลน์สินค้าจากเนื้อหมูไปสู่สัตว์ประเภทอื่น เช่น ปลา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและรองรับการเข้าสู่ตลาดฮาลาล รวมถึงการรุกหนักใน กลุ่มอาหารแปรรูปสำหรับตลาด B2B โดยเจาะกลุ่ม HORECA และ Food Service เพื่อขยายการใช้งานในรูปแบบเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายมากขึ้น
นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการสร้างสรรค์แบรนด์ เจ้าสัวยังคงเดินหน้าการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย (Brand Modernization) ด้วยการชูจดแข็ง Modern Thai Snack เพื่อให้เข้าถึงความต้องการและโดนใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ในด้าน Better-For-You ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ และโภชนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง “ข้าวตังหน้าหมูหยองหน้าล้น” ที่เพิ่มปริมาณหมูหยองถึง 50% และมีโปรตีนสูงถึง 12 กรัมต่อซอง เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคโปรตีนที่มากขึ้น และสอดคล้องกับเทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบัน พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการผลิต (Operational Efficiency) ด้วยการนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Waste Reduction) และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ CHAO ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับด้านธรรมาภิบาล ทั้งการยกระดับความสามารถ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบ และความโปร่งใส พร้อมแผนยกระดับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจให้มีความพร้อมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ
“การเข้าร่วม Jump+ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันเจ้าสัวให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการเร่งขยายสัดส่วน Own-Brand ในเวทีสากล หนุนสัดส่วนรายได้จากตลาดส่งออกเติบโตสู่ 27% ควบคู่เดินหน้าแสวงหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ ผสานกับการนำระบบอัตโนมัติมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของ CHAO ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีก 3 ปีข้างหน้า” นางสาวณภัทร กล่าว