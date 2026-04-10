SC อัดแคมเปญ “Innovation Meets Prestige”เร่งยอดบ้านหรู

SC เดินหน้าสร้างประสบการณ์อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ เปิดตัวแคมเปญ “Innovation Meets Prestige” ผสานนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ Tesla กับบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี Bangkok Boulevard, Bangkok Boulevard Signature และคอนโด Reference Sathorn-Wongwianyai รวม 30 โครงการ มอบสิทธิพิเศษ ซื้อบ้านรับรถ Tesla Model Y L Premium หรือ Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท และ Built-in ครัวมูลค่า 200,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พ.ค.นี้
นายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและนวัตกรรม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC กล่าวว่า บริษัทได้จัดแคมเปญ “Innovation Meets Prestige” มอบประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ที่จองบ้านเดี่ยวแบรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด (Bangkok Boulevard) บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ (Bangkok Boulevard Signature) และโครงการคอนโดมิเนียมเรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) รวม 30 โครงการราคาเริ่มต้น 9.99-52.9 ล้านบาท ในหลากหลายรูปแบบ และจะได้รับสิทธิพิเศษรับ Tesla แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก
สำหรับรายละเอียดสิทธิพิเศษภายใต้แคมเปญ ประกอบด้วย
1.จองบ้านรับ Tesla ลูกค้าที่จองและทำสัญญาซื้อบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมยูนิตหรือแปลงพิเศษจำนวนจำกัดใน 30 โครงการที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พ.ค.นี้ และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 มิ.ย.นี้ รับรถยนต์ Tesla Model Y L Premium มูลค่า 1.99 ล้านบาท หรือ Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive มูลค่า 1.149 ล้านบาท ตามที่แต่ละโครงการกำหนด*
2.รับถึงบ้านด้วย Tesla เปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมาย เพื่อจองสิทธิ์ในการเดินทางมาชมโครงการ ช่วง วันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกขับ Tesla มาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองได้เช่นกัน
3.รับข้อเสนอด้านราคา มอบส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท พร้อม Built-in ครัวมูลค่า 200,000 บาท และ 4.สิทธิ์ติดตั้ง EV Charger ภายในบ้านฟรี สำหรับลูกค้ากลุ่ม Tesla Owner Club รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร มูลค่า 56,990 บาท*
“บ้านและคอนโดในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ที่เทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มทุกมิติของการใช้ชีวิต แคมเปญ Innovation Meets Prestige จึงได้รับการออกแบบเพื่อยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยให้ก้าวไปอีกขั้น ผ่านการนำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของ Tesla มาผสานกับบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีของ SC โดยลูกค้าจะได้รับทั้งความสะดวกสบาย เอกสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถยนต์ Tesla รวมถึงข้อเสนอด้านราคาที่ช่วยให้เข้าถึงการใช้ชีวิตระดับพรีเมียมได้ง่ายยิ่งขึ้น”
นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า นอกเหนือจากการมอบสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษดังกล่าวแล้ว บริษัทยังเตรียมจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ กิจกรรม Test Drive ในวันที่ 25-26 เม.ย.นี้ ณ โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์
ภายในงานดังกล่าว ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์แบบครบวงจร ทั้งการทดลองขับรถยนต์ Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive และ Model Y Premium และ Model Y L Premium ภายใต้การดูแลของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่กับการเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างแบบ Private Tour ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนแนวคิดการอยู่อาศัยแห่งอนาคต รวมถึงกิจกรรมภายในงานที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และพลังงานสะอาดเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ SC ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม สู่การเป็นแพลตฟอร์มของการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับนวัตกรรมและพลังงานแห่งอนาคตอย่างสมบูรณ์ พร้อมตอกย้ำแนวคิด Future Living ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านในทุกมิติ ทั้งด้านความสะดวกสบาย เทคโนโลยี และความยั่งยืนในระยะยาว