LPNจ่อขายหุ้นกู้ไม่มีประกันดบ.6%คาดเปิดจอง 27–29เม.ย.69

“แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดจอง 27 - 29 เม.ย.นี้
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินในปัจจุบันที่ยังมีความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย การลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้อัตราผลตอบแทนคงที่จึงเป็นทางเลือกที่ช่วย “ล็อกผลตอบแทน” ได้ล่วงหน้า อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวน และสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ล่าสุด LPN หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2571 โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 27 - 29 เมษายนนี้ บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้แก่สถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทสามารถคงวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไว้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต แนวทางดังกล่าวสะท้อนการบริหารจัดการทางการเงินและสภาพคล่องอย่างรอบคอบ มีวินัย และมุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว
“บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Negative” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 สะท้อนถึงแบรนด์ที่ลูกค้ายังคงให้ความเชื่อมั่น ซึ่งได้รับแรงเสริมจากบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูง และศักยภาพการเติบโตของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสถานะของบริษัทที่ยังสามารถบริหารภาระหนี้ได้ ภายใต้บริบทของสภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน” นางสาวดารณี กล่าว
นางสาวดารณี กล่าวว่า จากท่ามกลางภาวะตลาดอสังหาฯที่ยังมีความท้าทาย บริษัท ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก โดยผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 6,730 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,060 ล้านบาท และรายได้จากการบริหารจัดการงานเช่าและธุรกิจบริการ 2,670 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2569 ที่ 7,600 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 13% จากปีก่อน
ขณะเดียวกัน บริษัทมีโครงการสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบในปี 2569 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5,700 ล้านบาท และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 1,620 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปี 2569 - 2570 นอกจากนี้ในปี 2569 บริษัทยังตั้งเป้าลดหนี้รวมให้ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท และรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) ให้อยู่ต่ำกว่า 0.80 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง รองรับความเสี่ยงทางธุรกิจ และสร้างศักยภาพในการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมยึดมั่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ LPN ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sec.or.th และสามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
•บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
•บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
•บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-343-9541, 02-343-9543
•บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
•บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-8356