ผู้ถือหุ้น TPLAS โหวตจ่ายปันผล

ผู้ถือหุ้น "ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) "เทคะแนนโหวตจ่ายปันผลงวดปี 68 ในอัตรา 0.04 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 8 พ.ค.นี้ สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน ฟากผู้บริหาร "อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์" ระบุปี 69 เร่งพัฒนาสินค้าและบริการกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้า เสริมศักยภาพการแข่งขัน ผลักดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง
นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (TPLAS) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร ภายใต้แบรนด์ “หมากรุก” เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดประจำปี 2568 ในอัตรา 0.04 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,800,000 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ การจ่ายปันผลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของทีมบริหาร ทำให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ รวมถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ในกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และกลุ่มบริการด้านงานจัดเลี้ยง จากการเพิ่มประเภทสินค้าให้มีความหลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ ยังคงมองหาโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษสำหรับบรรจุอาหาร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการโรงงานและกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าได้มากขึ้นและเสริมศักยภาพการในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน
อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 451. 27 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7.95 ล้านบาท