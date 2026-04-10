143 บจ. เข้า JUMP+ยกระดับศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของ บจ. ไทย

143 บริษัทจดทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนไทย (JUMP+) พัฒนาแผนงานระยะยาว 3 ปี ครอบคลุมแผนด้านธุรกิจ แผนด้านธรรมาภิบาล และแผนจัดการก๊าซเรือนกระจก และ 138 บจ. ตั้งเป้าหมายธุรกิจ โดยเน้นเติบโตรายได้และกำไรในปี 2571 พร้อมแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนเป้าหมาย 278 แผนงานร่วมกับพันธมิตรองค์กรในตลาดทุน เสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการสร้าง Corporate Visibility กับผู้ลงทุนทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศชวนผู้ลงทุนติดตามความคืบหน้าตามแผนงาน บจ. ทุก 6 เดือน ตลอดโครงการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าโครงการ JUMP+ เพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของ บจ. ไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และเสริมความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทยในระยะยาว โดยหลังสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครและส่งแผน JUMP+ มี บจ. เข้าร่วมโครงการ 143 บริษัท โดยนำเสนอแผน JUMP+ ต่อผู้ลงทุนแล้ว 93 บริษัท และจะนำเสนอแผนครบทุกบริษัทในวันที่ 17 เม.ย. 2569 นี้ ชวนผู้ลงทุนติดตามการนำเสนอแผนและความคืบหน้าการดำเนินงานของ บจ. ตลอดทั้งโครงการ
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวิสัยทัศน์เป็น “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” หรือเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน โครงการ JUMP+ นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนพันธกิจการสร้างตลาดที่น่าเชื่อถือ (Trusted Marketplace) มีสินค้าคุณภาพ มีธรรมาภิบาลที่ดี ตอบโจทย์การลงทุน รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน พร้อมเสริมศักยภาพผู้ร่วมตลาด (Empowering Market Participants) ผ่านการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ บจ. ซึ่งโครงการนี้ มี บจ. เข้าร่วมโครงการ 143 บริษัท เป็น บจ. ใน SET 87 บริษัท และ mai 56 บริษัท ครอบคลุม บจ. หลากหลายขนาด และอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจในการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
โครงการ JUMP+ เป็นหนึ่งใน flagship projects ตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของตลาดทุนไทยที่ต้องการยกระดับความน่าสนใจของ บจ. และตลาดทุนไทย โดยส่งเสริมให้ บจ. มีเป้าหมายและแผนระยะยาวในการเพิ่มมูลค่าบริษัท (Corporate Value) ควบคู่ไปกับการสื่อสารกับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทที่ร่วมโครงการต้องจัดทำแผน JUMP+ กำหนดเป้าหมายและแผน 3 ปี (2569–2571) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านธุรกิจ ด้านธรรมาภิบาล และแผนจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยจากแผนด้านธุรกิจของทั้ง 143 บริษัทที่นำส่งเข้ามา มี บจ. ตั้งเป้าหมายการเติบโตด้านรายได้หรือกำไรสูงถึง 138 บริษัท หรือคิดเป็น 96% และมีแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 278 แผนงาน ครอบคลุมทั้งมิติการเติบโต (Growth) มิติประสิทธิภาพ (Profitability and Efficiency) และเสถียรภาพ (Financial Stability) ในด้านแผนด้านธรรมาภิบาลจำนวน 272 แผนงาน กว่าครึ่งเป็นแผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และแผนยกระดับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้าน Governance นอกจากนี้ มี 114 บริษัท หรือ 80% ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ที่เลือกจัดทำแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Plan) แบบสมัครใจ ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความความสำคัญด้าน ESG ของ บจ.
หลังจากที่ บจ. นำเสนอแผน JUMP+ ต่อผู้ลงทุนครบทุกบริษัทภายใน 17 เม.ย. นี้แล้ว บจ. จะต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน JUMP+ และสื่อสารให้ผู้ลงทุนทราบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยผู้ลงทุนสามารถถามคำถามกับผู้บริหารได้โดยตรงระหว่างการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนงาน JUMP+ ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้เมนู JUMP+
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบการดำเนินงานตามแผน JUMP+ ของบริษัท บจ. สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แผนงาน หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับแผน JUMP+ ได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและกำกับการซื้อขาย บจ. ในโครงการ JUMP+ ให้เป็นไปตามเกณฑ์เช่นเดียวกับ บจ. ทุกราย
ต่อจากนี้ บจ. ที่เข้าร่วมโครงการจะไปดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้พร้อมกับสื่อสารกับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการสนับสนุนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ลงทุน (Corporate Visibility) ที่เป็นไฮไลท์คือ JUMP+ Investor Day รวมไปถึงการร่วมใน flagship event อื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมต่าง ๆ เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการสื่อสารกับผู้ลงทุน โดยเป็นการทำงานด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรในภาคตลาดทุน