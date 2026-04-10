หุ้นปิดเช้าบวก 13.69 จุด รับแรงซื้อกลุ่มอิเล็กฯ-DELTA นำตลาด คาดภาคบ่ายไปต่อได้

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,503.35 จุด เพิ่มขึ้น 13.69 จุด (+0.92%) มูลค่าซื้อขายราว 24,821 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับ 1,500 จุด โดยทำจุดสูงสุด 1,510.02 จุด และจุดต่ำสุด 1,494.60 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่แรงหนุนดัชนีหลักๆมาจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มอิเล็คทรอนิกส์ ที่ปรับตัวขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ ซึ่งนำโดย DELTA ที่เป็นปัจจัยหนุนทำให้ดัชนีในช่วงเช้าวันนี้ปรับขึ้นไปแตะระดับ 1,500 จุดอีกครั้ง
ขณะเดียวกันความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยังผ่อนคลายลง จากความคาดหวังของตลาดในการเจรจาของทั้ง 2 ประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจา และสามารถยุติสงครามได้ ทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศเช้านี้ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนบวกได้ต่อ หากหุ้น DELTA ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้ แต่ก็ต้องติดตามว่าในช่วงภาคบ่ายจะมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาหรือไหม เพราะตลาดหุ้นไทยจะหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้แนวต้าน 1,510 จุด แนวรับ 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,851.72 ล้านบาท ปิดที่ 317.00 บาท เพิ่มขึ้น 19.00 บาท
KTB (XD) มูลค่าการซื้อขาย 1,997.76 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 2.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,241.17 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KCE มูลค่าการซื้อขาย 1,210.64 ล้านบาท ปิดที่ 25.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,078.19 ล้านบาท ปิดที่ 144.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง